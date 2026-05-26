Justitie
Robert Negoiță a câștigat în primă instanță procesul cu ANAF
26 mai 2026, 18:38
Robert Negoiță
Realitatea.NET
Realitatea PLUS
Victorie în primă instanță pentru Robert Negoiță în procesul celebrei datorii de 50 de milioane de euro la ANAF. Curtea de Apel București a admis cererea primarului Sectorul 3 și a anulat parțial deciziile emise de ANAF.
Victorie pentru Robert Negoiță
Judecătorii au anulat inclusiv decizia de impunere și raportul de inspecție fiscală, pentru o sumă de peste 105 milioane de lei, cu TVA și penalități.
Totodată, instanța a arătat că edilul poate solicita separat cheltuieli de judecată.
Din această sumă, TVA-ul anulat se ridică la 70,8 milioane de lei, iar penalizările la 34,5 milioane de lei.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată.
