Alimentele care ar putea reduce riscul de hipertensiune arterială. Ce au descoperit cercetătorii

Consumul regulat de leguminoase și produse pe bază de soia ar putea reduce semnificativ riscul de hipertensiune arterială, arată o nouă meta-analiză care a reunit rezultatele unor studii realizate în Statele Unite, Europa și Asia.

Potrivit cercetării publicate de ScienceDaily, persoanele care consumă frecvent aceste alimente au șanse mai mici să dezvolte hipertensiune arterială, una dintre cele mai răspândite afecțiuni cardiovasculare la nivel mondial.

Ce alimente au fost asociate cu scăderea riscului

Cercetătorii au analizat efectele consumului de leguminoase, precum fasolea, lintea, năutul și mazărea, dar și ale produselor pe bază de soia, cum sunt tofu, laptele de soia, edamame, tempeh și miso.

Datele arată că cele mai mari beneficii au fost observate la persoanele care consumau aproximativ 170 de grame de leguminoase pe zi. În cazul produselor din soia, efectele au apărut la un consum zilnic de 60-80 de grame.

Analiza a inclus zece studii internaționale, desfășurate atât pe femei, cât și pe bărbați. Numărul participanților a variat între puțin peste 1.100 și aproape 90.000 de persoane.

Reducere importantă a riscului de hipertensiune

Potrivit rezultatelor, persoanele care consumau mai multe leguminoase aveau cu 16% mai puține șanse să dezvolte hipertensiune arterială comparativ cu cei care consumau cantități mici.

În cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a fost și mai mare, ajungând la 19%.

Cercetătorii spun că efectele sunt legate de conținutul ridicat de potasiu, magneziu și fibre alimentare, nutrienți cunoscuți pentru rolul lor în menținerea unei tensiuni arteriale normale.

De asemenea, fibrele solubile din aceste alimente pot ajuta vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate, contribuind astfel la scăderea tensiunii.

Cercetătorii vorbesc despre „implicații majore pentru sănătatea publică”

Autorii studiului atrag atenția că hipertensiunea arterială continuă să crească la nivel global, iar schimbările alimentare ar putea avea un rol important în prevenție.

„În ciuda acestor limitări, rezultatele acestei meta-analize au implicații majore pentru sănătatea publică, având în vedere creșterea alarmantă la nivel global a prevalenței hipertensiunii arteriale”, au transmis cercetătorii.

Aceștia subliniază că sunt necesare și alte studii pentru confirmarea rezultatelor, însă spun că dovezile actuale susțin recomandările privind creșterea consumului de alimente pe bază de plante.

Dietele pe bază de plante, tot mai des asociate cu beneficii pentru inimă

Cercetătorii spun că noua analiză întărește concluziile studiilor anterioare, care au asociat dietele bazate pe plante cu o sănătate cardiovasculară mai bună.

„Această cercetare consolidează baza de dovezi pentru beneficiile cardioprotectoare ale dietelor bazate pe plante”, a declarat Sumantra Ray, cercetător șef și director executiv al Institutului Global pentru Alimentație, Nutriție și Sănătate NNEdPro.

Specialiștii atrag atenția că, în multe țări europene, consumul de leguminoase rămâne încă sub nivelurile recomandate, deși aceste alimente sunt considerate surse importante de proteine și fibre.