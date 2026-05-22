Schimbări majore în spitale: Ministerul Sănătății introduce un nou model de finanțare

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat joi lansarea unui nou pachet de reformă care va modifica modul în care sunt finanțate și organizate spitalele din România. Potrivit Ministerului Sănătății, măsurile reprezintă una dintre cele mai importante reforme din ultimii ani și urmăresc orientarea finanțării către pacient și către actul medical efectiv.

Pachetul include trei ordine de ministru care vor aduce schimbări majore în sistemul sanitar. Printre acestea se numără modificarea modului de finanțare a spitalelor, flexibilizarea organizării structurilor spitalicești și repartizarea paturilor la nivel județean în funcție de nevoile reale ale populației și de activitatea medicală desfășurată.

Noua metodă de finanțare, realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, va susține spitalele în funcție de serviciile medicale oferite și de numărul pacienților tratați, fără a mai pune accent pe numărul de paturi existente.

„Trecem de la un model rigid, centrat pe numărul de paturi, la un model eficient, în care finanțarea urmează serviciul medical și pacientul tratat. Nu vom mai penaliza spitalele performante pentru că tratează mai mulți pacienți”, a declarat Cseke Attila.

Ministerul Sănătății susține că reforma va îmbunătăți accesul pacienților la servicii medicale și va stimula spitalele să trateze mai eficient cazurile complexe. În același timp, cadrele medicale ar urma să beneficieze de o mai bună recunoaștere a performanței și de mai multă flexibilitate în organizarea secțiilor.

Alte modificări prevăd reducerea pragului minim pentru înființarea unei secții spitalicești de la 25 la 23 de paturi, precum și un nou mecanism de repartizare a paturilor la nivel județean, adaptat nevoilor reale ale fiecărei zone.

Datele prezentate de CNAS arată că, după aplicarea noii metodologii, peste 98% dintre spitale vor beneficia de estimări financiare mai bune în 2026 comparativ cu anul 2025, cele mai mari creșteri fiind înregistrate de spitalele de categoria IM.