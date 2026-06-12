Alimentul consumat zilnic de mulți români care ar putea crește riscul de cancer de sân. Ce au descoperit cercetătorii

Alimentația joacă un rol important în menținerea sănătății, iar oamenii de știință încearcă de decenii să stabilească în ce măsură anumite alimente pot influența apariția unor boli grave. Deși unele legături au fost demonstrate clar, altele rămân subiect de dezbatere și necesită cercetări suplimentare.

Un studiu recent a readus în atenție un aliment extrem de popular și prezent frecvent în dieta românilor: brânza. Potrivit cercetării, consumul regulat al anumitor tipuri de brânzeturi ar putea fi asociat cu un risc mai mare de cancer de sân.

Brânza, analizată într-un studiu desfășurat pe parcursul a 11 ani

Cancerul de sân este cea mai des diagnosticată formă de cancer în rândul femeilor la nivel mondial, motiv pentru care identificarea factorilor de risc reprezintă o prioritate pentru cercetători.

În cadrul unui studiu realizat de Roswell Park Cancer Institute din New York, au fost monitorizate peste 3.000 de femei timp de 11 ani. Cercetătorii au analizat obiceiurile alimentare ale participantelor, concentrându-se în special asupra consumului de produse lactate, scrie Click .

Rezultatele au indicat că femeile care consumau frecvent anumite tipuri de brânzeturi, inclusiv cheddar și brânzeturi cremoase, prezentau un risc mai ridicat de a dezvolta cancer de sân. Potrivit concluziilor studiului, riscul ar putea fi cu până la 50% mai mare în cazul consumatoarelor regulate.

Având în vedere că brânza este un aliment de bază în multe gospodării, fiind consumată la micul dejun, în salate, sandvișuri sau preparate gătite, concluziile au atras atenția publicului și au generat numeroase discuții.

Posibilă legătură cu hormonul IGF-1

Specialiștii explică faptul că produsele lactate conțin IGF-1 (factor de creștere asemănător insulinei), un hormon implicat în procesele de creștere celulară. Unele cercetări sugerează că nivelurile ridicate ale acestui factor ar putea favoriza dezvoltarea anumitor tipuri de cancer.

Pe de altă parte, aceeași cercetare a identificat și un posibil efect benefic al iaurtului. Potrivit datelor analizate, consumul acestui produs lactat ar putea fi asociat cu o reducere de aproximativ 30% a riscului de cancer de sân, notează yourtango.com .

Specialiștii avertizează că rezultatele trebuie interpretate cu prudență

Experții subliniază însă că studiul nu demonstrează o relație directă de cauzalitate între consumul de brânză și apariția cancerului de sân.

Legătura dintre alimentație și cancer este extrem de complexă și este influențată de numeroși factori, inclusiv predispoziția genetică, greutatea corporală, nivelul de activitate fizică, consumul de alcool, fumatul și stilul general de viață.

Mai multe cercetări analizate de The New York Times arată că multe dintre asocierile identificate de-a lungul timpului între anumite alimente și riscul de cancer sunt considerate în prezent slabe sau insuficient demonstrate. Un specialist citat de publicație a afirmat că, în ultimele decenii, multe dintre teoriile privind rolul direct al unor alimente în apariția cancerului au fost reevaluate pe măsură ce au apărut date noi.

Organizațiile specializate în prevenirea și combaterea cancerului precizează că dovezile existente nu permit concluzia că brânza provoacă în mod direct cancer de sân. Cu toate acestea, studiul reprezintă un argument suplimentar pentru adoptarea unei alimentații echilibrate, bazate pe diversitate și moderație.

Cercetătorii atrag atenția că nu există un aliment-minune care să prevină cancerul și nici un produs care să fie responsabil, de unul singur, pentru apariția bolii. În schimb, obiceiurile alimentare și stilul de viață menținute pe termen lung pot avea un impact semnificativ asupra sănătății generale și a riscului de îmbolnăvire.