Gianni Infantino, chemat în Parlamentul European: FIFA riscă boicotarea Cupei Mondiale din cauza planului cu investitori privați

Parlamentul European pregătește o invitație oficială adresată președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru o audiere privind planul controversat de a permite investiții private în competițiile forului mondial. Inițiativa a stârnit reacții dure în fotbalul european, iar unele federații au amenințat inclusiv cu boicotarea următoarei Cupe Mondiale.
Potrivit unui proiect de scrisoare obținut de Euronews, eurodeputații îi cer lui Infantino să răspundă direct întrebărilor Parlamentului, în numele „transparenței și responsabilității democratice pe care FIFA însăși le-a susținut public”.
Eurodeputații cer audierea lui Gianni Infantino în Parlamentul European
Planul FIFA prevede înființarea unei noi companii care să administreze competițiile organizației și vânzarea unor participații de până la 20% către investitori externi. Printre numele vehiculate se află Joshua Kushner, fratele lui Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.
FIFA susține că toate federațiile naționale trebuie să poată analiza propunerea printr-o consultare „deschisă și democratică”. Forul mondial a respins însă, deocamdată, solicitările UEFA și CONCACAF de suspendare a proiectului.
„Bunul global care este Cupa Mondială nu este al nimănui pentru a-l vinde”, a declarat pentru Euronews eurodeputatul irlandez Barry Andrews. „Suntem extrem de îngrijorați de recentul anunț al FIFA.”
Scrisoarea eurodeputaților: FIFA, acuzată că devine „fond de campanie”
Proiectul de scrisoare a fost distribuit de eurodeputatul conservator polonez Bogdan Zdrojewski și trimis liderilor Comisiei pentru cultură și educație din Parlamentul European, pentru aprobare. Documentul critică direct modul în care este condusă FIFA și îi solicită lui Infantino să explice planul în fața aleșilor europeni.
„Dorim să ne exprimăm gravele îngrijorări cu privire la actuala conducere, guvernanță și direcție a FIFA”, se arată în proiect. Eurodeputații consideră că inițiativa reprezintă „o trădare a datoriei față de părțile interesate din fotbal – mai ales față de fani – din întreaga lume”.
Invitația oficială pentru Infantino ar putea fi trimisă în septembrie
Parlamentarii europeni reclamă atât lipsa unei consultări suficiente, cât și momentul anunțului, făcut înaintea anului electoral 2027, când va avea loc alegerea președintelui FIFA. Gianni Infantino a anunțat deja că va candida pentru un nou mandat.
„Să fim foarte clari: Parlamentul European nu va sta deoparte dacă FIFA este tratată ca un bun personal, un fond de campanie și o rampă pentru o carieră politică”, se mai precizează în textul consultat de Euronews.
Dacă scrisoarea va fi aprobată de majoritatea membrilor Comisiei pentru cultură și educație, invitația oficială pentru Gianni Infantino ar urma să fie transmisă în septembrie.