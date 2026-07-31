Gianni Infantino, chemat în Parlamentul European: FIFA riscă boicotarea Cupei Mondiale din cauza planului cu investitori privați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 16:14

Parlamentul European pregătește o invitație oficială adresată președintelui FIFA, Gianni Infantino, pentru o audiere privind planul controversat de a permite investiții private în competițiile forului mondial. Inițiativa a stârnit reacții dure în fotbalul european, iar unele federații au amenințat inclusiv cu boicotarea următoarei Cupe Mondiale.

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