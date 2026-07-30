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Sport· 2 min citire
FCSB, eliminată din Conference League de FK Auda. Pierdere de milioane de euro pentru clubul lui Gigi Becali
FK Auda - FCSB (foto: profimedia)
FCSB a fost eliminată din Conference League de formația letonă FK Auda, după ce a pierdut cu 1−4 joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar.
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