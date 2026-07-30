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FCSB, eliminată din Conference League de FK Auda. Pierdere de milioane de euro pentru clubul lui Gigi Becali

FK Auda - FCSB (foto: profimedia)

FK Auda - FCSB (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 22:12

FCSB a fost eliminată din Conference League de formația letonă FK Auda, după ce a pierdut cu 1−4 joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar.

„Roș-albaștrii” aveau nevoie să recupereze după înfrângerea cu 2−3 din meciul tur, disputat la București, însă au cedat fără drept de apel în Letonia. FK Auda s-a impus cu scorul general de 7−3, iar FCSB și-a încheiat prematur parcursul european din acest sezon.

FCSB a pierdut și returul de la Riga, după eșecul din tur

Eliminarea are și consecințe financiare importante pentru clubul patronat de Gigi Becali. Dacă ar fi ajuns în faza ligii Conference League, FCSB ar fi primit din partea UEFA, garantat, suma de 4,47 milioane de euro.

La acești bani s-ar fi adăugat încasările din bilete pentru meciurile de pe teren propriu. De asemenea, în faza ligii, fiecare remiză ar fi adus 133.000 de euro, iar fiecare victorie ar fi fost recompensată cu 400.000 de euro. UEFA oferă bonusuri suplimentare pentru clasarea în faza ligii și pentru calificarea în rundele eliminatorii.

Câți bani a ratat FCSB după eliminarea din Conference League

În schimb, după eliminarea din turul al doilea preliminar, FCSB rămâne cu aproximativ 350.000 de euro din actuala campanie europeană.

Pentru partida de la Riga, Marius Baciu a început cu formula: Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic – Cisotti, Gnahore, Tănase – Boutoutaou, Bîrligea, Octavian Popescu.

La FK Auda, antrenorul Didier Zanetti i-a trimis din primul minut pe Purins – Hrvoj, Ouedraogo, Arroyo, Rubenis – Daskevics, Y. Traore, Hussaini – Diedhiou, Kone, Bongemba.

Din lotul FCSB pentru dubla cu FK Auda au făcut parte și noile achiziții Aymen Boutoutaou, Eddy Gnahore și Ronny Labonne. Pe lista UEFA au mai fost incluși Dylan Batubinsika și Luca Stancu.

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