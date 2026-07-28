Advertising
Advertising
Sport· 1 min citire
Roberto Mancini revine la naționala Italiei. Claudio Ranieri devine director tehnic al FIGC
Roberto Mancini (foto: profimedia)
Roberto Mancini a fost numit din nou selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a anunțat marți președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, într-o conferință de presă.
Citește și
- 13:03Vinicius Junior, implicat într-un incident în vacanța din Jamaica. Încă 5 pasageri se aflau cu el în mașină
- 08:53Doliu printre fotbaliști! Fostul internațional Kalilou Traore a murit la doar 38 de ani, în urma unui accident rutier
- 17:05Radu Nițu, medalie de bronz la Campionatul Mondial de scrimă de la Hong Kong
- 12:52Kylian Mbappé, mesaj emoționant după Cupa Mondială: „Poate că vă datoram un final mai frumos”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News