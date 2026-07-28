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Roberto Mancini revine la naționala Italiei. Claudio Ranieri devine director tehnic al FIGC

Roberto Mancini (foto: profimedia)

Roberto Mancini (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 iul. 2026, 19:21

Roberto Mancini a fost numit din nou selecționer al echipei naționale de fotbal a Italiei, a anunțat marți președintele Federației Italiene de Fotbal, Giovanni Malago, într-o conferință de presă.

Mancini, în vârstă de 61 de ani, îl înlocuiește pe Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, după înfrângerea suferită de Italia în preliminariile Cupei Mondiale, împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Tehnicianul revine la cârma reprezentativei Italiei după primul său mandat, în care a condus naționala în 585858 de partide și a câștigat Campionatul European din 2021. La nivel de club, Mancini a pregătit formațiile Inter Milano, Fiorentina și Manchester City.

Numirea sa vine după săptămâni de negocieri purtate de oficialii FIGC. Carlo Ancelotti și Pep Guardiola au refuzat propunerea de a prelua naționala, în timp ce Andrea Pirlo ar fi fost scos de pe lista candidaților pe fondul controverselor legate de un contract de imagine cu o companie rusă de pariuri.

Ranieri va fi noul director tehnic

În același timp, Claudio Ranieri va prelua funcția de director tehnic al FIGC, în locul lui Paolo Maldini. Potrivit Reuters, Ranieri va coordona activitatea tehnică și strategia de dezvoltare a fotbalului de performanță din structurile echipelor naționale italiene.

„Aveam nevoie de cineva cu care să pot împărtăși decizia privind antrenorul, deoarece fără această viziune comună, raționamentul meu ar fi avut o pondere redusă”, a declarat Giovanni Malagò.

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