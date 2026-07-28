Doliu printre fotbaliști! Fostul internațional Kalilou Traore a murit la doar 38 de ani, în urma unui accident rutier

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 08:53

Lumea fotbalului este în doliu după dispariția fostului internațional din Mali, Kalilou Traore, care și-a pierdut viața la vârsta de doar 38 de ani. Fostul mijlocaș, cunoscut pentru evoluțiile sale atât la nivel de club, cât și în tricoul echipei naționale, a murit în urma unui accident de circulație, vestea provocând un val de emoție în rândul suporterilor și al foștilor colegi.

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