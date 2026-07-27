Radu Nițu, medalie de bronz la Campionatul Mondial de scrimă de la Hong Kong

Radu Niţu, în vârstă de 21 de ani, a cucerit luni medalia de bronz în proba de sabie masculin individual la Campionatul Mondial de scrimă pentru seniori, găzduit de Hong Kong.
Sabreurul român Radu Niţu a urcat pe podiumul Campionatului Mondial de seniori de la Hong Kong, după ce a obţinut medalia de bronz în concursul individual masculin.
Radu Niţu, bronz mondial la sabie
Vicecampion european cu naţionala României în acest an, Niţu a avut un parcurs solid pe tabloul eliminărilor directe. Sportivul în vârstă de 21 de ani l-a învins, pe rând, pe turcul Furkan Yaman, cu 15-13, pe germanul Matys Szabo, cu 15-6, pe chinezul Chenpeng Shen, cu 151515-101010, şi pe americanul Darii Lukashenko, cu 15-9.
În semifinale, românul a fost învins de rusul Pavel Graudyn, scor 15-8, rezultat care i-a adus medalia de bronz.
Potrivit Clubului Sportiv al Armatei Steaua, Radu Niţu este pregătit de antrenorul Alin Badea. Scrimerul român va reveni miercuri pe planşă şi în proba pe echipe, alături de Vlad Covaliu, George Dragomir şi Răzvan Ursachi.