Selecţionerul Spaniei critică dur comportamentul jucătorilor argentinieni după finala Mondialului 2026: „Intolerabil și inadmisibil”

Luis De la Fuente, selecţionerul Spaniei, campioana mondială din 2026, a calificat drept „inadmisibil" comportamentul violent al mai multor jucători argentinieni imediat după finala pierdută de Argentina, scor 0-1, relatează AFP.
De la Fuente: „Este un comportament intolerabil, inadmisibil”
Într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole TVE, De la Fuente a recunoscut că, în toiul sărbătoririi titlului, nu a realizat imediat gravitatea incidentelor. „În acel moment, nu mi-am dat seama. Sărbătoream, îmbrăţişam oamenii... Dar, în orice caz, este un comportament intolerabil, inadmisibil. Nu putem permite astfel de lucruri, mai ales din partea unor jucători de această anvergură, mari jucători pe care nu am făcut decât să-i laud”, a declarat tehnicianul spaniol.
De la Fuente a subliniat şi conduita ireproşabilă a propriilor jucători în faţa acestor provocări. „Vreau să subliniez conduita noastră în faţa unei asemenea agresiuni şi provocări. Jucătorii noştri şi-au păstrat mereu calmul, ca nişte adevăraţi sportivi”, a mai spus selecţionerul „Furiei Roja”.
Ce s-a întâmplat după fluierul final
Mai mulţi jucători şi membri ai staffului tehnic al Argentinei au avut reacţii violente imediat după finalul meciului, pe fondul frustrării provocate de înfrângere. Mijlocaşul Leandro Paredes i-a bruscat şi împins pe spaniolii Eric Garcia şi Gavi, iar fundaşul de la Atlético Madrid, Nahuel Molina, a încercat să îl lovească pe Rodri, desemnat cel mai bun jucător al turneului, în timp ce acesta sărbătorea victoria. Nici staff-ul tehnic nu a fost imun la tensiuni: antrenorul argentinian Roberto Ayala a încercat, la rândul său, să îl lovească pe spaniolul Dani Olmo.
Consecinţe şi reacţii ulterioare
Deşi scenele au fost filmate şi distribuite pe scară largă pe reţelele sociale, jucătorii argentinieni nu au fost sancţionaţi până în prezent, FIFA precizând ulterior că Paredes nu a primit efectiv cartonaş roşu pentru incident, contrar informaţiilor iniţiale.
Potrivit unor surse britanice, FIFA ar urma totuşi să deschidă o anchetă privind comportamentul selecţionatei argentiniene după finală. Fostul internaţional german Dietmar Hamann a cerut sancţiuni dure, afirmând că Molina şi Paredes ar merita o suspendare de un an pentru gesturile „inacceptabile”.