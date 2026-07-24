Selecţionerul Spaniei critică dur comportamentul jucătorilor argentinieni după finala Mondialului 2026: „Intolerabil și inadmisibil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 16:13

Luis De la Fuente, selecţionerul Spaniei, campioana mondială din 2026, a calificat drept „inadmisibil" comportamentul violent al mai multor jucători argentinieni imediat după finala pierdută de Argentina, scor 0-1, relatează AFP.

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