Seară dramatică pentru echipele românești în Conference League: CFR și "U" Cluj remizează, FCSB - învinsă surprinzător acasă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 23:40

Cluburile românești au avut parte de o primă manșă plină de emoții în turul al doilea preliminar al Conference League, joi seară. CFR Cluj și Universitatea Cluj au reușit rezultate de egalitate în deplasare, în timp ce FCSB a suferit o înfrângere neașteptată pe teren propriu, decisă abia în minutele de prelungire.

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