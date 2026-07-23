Seară dramatică pentru echipele românești în Conference League: CFR și "U" Cluj remizează, FCSB - învinsă surprinzător acasă

Cluburile românești au avut parte de o primă manșă plină de emoții în turul al doilea preliminar al Conference League, joi seară. CFR Cluj și Universitatea Cluj au reușit rezultate de egalitate în deplasare, în timp ce FCSB a suferit o înfrângere neașteptată pe teren propriu, decisă abia în minutele de prelungire.
CFR Cluj, remiză cu gol egalizator rapid
CFR Cluj a terminat la egalitate, 1-1, în deplasarea de la FC Alashkert (Armenia), reușind să revină imediat după pauză. Armenii au deschis scorul în minutul 35, prin Rafael Jesus, care a marcat cu capul dintr-o fază fixă. Echipa lui Antonio Folha a răspuns rapid, chiar în minutul 46, prin golul lui Andres Șfaiț, la finalul unei acțiuni de contraatac bine construite.
Ardelenii au rezistat presiunii gazdelor în repriza secundă și merg în retur cu prima șansă la calificare. Meciul decisiv se va disputa pe 30 iulie, la Cluj-Napoca.
"U" Cluj, revenire spectaculoasă de la 0-2
Universitatea Cluj a oferit unul dintre cele mai palpitante meciuri ale serii, remizând 2-2 cu norvegienii de la Brann Bergen, pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Oaspeții au controlat mare parte a jocului și au marcat prin Nicklas Castro (min. 40) și Felix Myhre (min. 53), părând să se îndrepte spre o victorie clară.
Schimbările făcute de Cristiano Bergodi au schimbat însă fața partidei. Jovo Lukic a redus diferența în minutul 85, iar Pedro Pinho a restabilit egalitatea la doar trei minute distanță. În prelungiri, Marius Ștefănescu a ratat printr-un șut în bara transversală golul care ar fi adus victoria gazdelor. Returul este programat pe 30 iulie, în Norvegia.
FCSB, surpriza negativă a serii
FCSB a suferit o înfrângere neașteptată, 2-3, în fața letonilor de la FK Auda, chiar pe teren propriu. Oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 5, prin Eduards Daskevics. Octavian Popescu a restabilit egalitatea în minutul 23, dar Barthelemy Diedhiou a readus avantajul letonilor nouă minute mai târziu.
În repriza secundă, debutantul Aymen Boutoutaou a egalat din nou pentru bucureșteni, în minutul 71, însă bucuria a fost de scurtă durată. Kader Kone a marcat golul victoriei pentru FK Auda în minutul 90+4, exploatând o greșeală defensivă a FCSB-ului. Campioana en-titre va avea nevoie de o revenire în manșa secundă, programată peste o săptămână, pentru a continua drumul în competiție.