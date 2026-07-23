Scandal la FCU Craiova: Mititelu îl amenință Bauza cu despăgubiri uriașe pentru rupere unilaterală de contract

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:15

FCU Craiova 1948, echipa patronului Adrian Mititelu, a anunțat, joi, că mijlocașul argentinian Juan Francisco Bauza lipsește de 15 zile de la antrenamentele echipei, deși clubul afirmă că i-a asigurat toate condițiile pentru pregătire corespunzătoare.

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