Scandal la FCU Craiova: Mititelu îl amenință Bauza cu despăgubiri uriașe pentru rupere unilaterală de contract

FCU Craiova 1948, echipa patronului Adrian Mititelu, a anunțat, joi, că mijlocașul argentinian Juan Francisco Bauza lipsește de 15 zile de la antrenamentele echipei, deși clubul afirmă că i-a asigurat toate condițiile pentru pregătire corespunzătoare.
Gruparea oltenilor avertizează că, dacă jucătorul nu-și revizuiește conduita și nu se prezintă de urgență la echipă, se expune riscului de a rupe unilateral contractul, situație care ar implica plata unei despăgubiri consistente.
Mesajul oficial al clubului
Într-un comunicat postat joi pe rețelele sociale, FCU 1948 a calificat inițiativa lui Bauza legată de contractul aflat în derulare drept „una ilegitimă și imorală, care contravine flagrant înțelegerii contractuale în vigoare, cât și legii și regulamentelor fotbalistice”.
Clubul insistă că funcționează ca structură profesionistă, chiar dacă echipa va evolua în Liga a IV-a, și că contractul semnat cu Bauza nu prevede o ligă anume în care jucătorul trebuie să evolueze, existând inclusiv clauza posibilității unei ligi inferioare.
Situația reală, mai complicată decât lasă să se înțeleagă clubul
Realitatea de pe teren depășește versiunea oficială a clubului: Bauza a notificat deja atât FCU Craiova, cât și FIFA că a denunțat unilateral contractul, motivând că echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție oficială.
Emilian Hulubei, președintele Asociației Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori din România (AFAN), a explicat pentru GSP că argentinianul nu mai poate fi legat contractual de club „din momentul în care echipa nu s-a mai înscris în nicio competiție”, invocând principiul că o societate poate exista formal, dar nu poate ține un jucător legat fără a-i asigura competiție. Potrivit acestei interpretări, Bauza ar putea deveni liber de contract prin simpla depunere a unei notificări la FRF.
Cariera lui Bauza la FCU Craiova
Bauza (30 de ani) a semnat cu FCU Craiova în vara anului 2022 și a adunat, de-a lungul timpului, 17 goluri și 20 de pase decisive în 87 de meciuri oficiale pentru olteni. În ultimele două sezoane a evoluat sub formă de împrumut la Baniyas, în Emiratele Arabe Unite, și la Atletico Nacional, campioana Columbiei, formație care nu a activat clauza de transfer definitiv de 2,5 milioane de euro și l-a trimis înapoi în România. Potrivit surselor din presa sportivă, mijlocașul lipsește de fapt de la antrenamentele echipei de aproximativ 20 de zile, mai mult decât precizează comunicatul clubului.