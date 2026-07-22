Trump forțează o numire istorică pentru șefia ONU: Gianni Infantino, susținut de liderul de la Casa Albă

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ar pregăti o mutare surprinzătoare pe scena diplomatică mondială, făcând demersuri pentru ca Gianni Infantino, actualul președinte FIFA, să devină următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU).
Liderul de la Casa Albă, în vârstă de 80 de ani, îl consideră pe elvețianul de 56 de ani un om „respectat de toată lumea la nivel global”, lăudându-i capacitatea de a uni oamenii.
Relație consolidată la Cupa Mondială din 2026
Prietenia dintre cei doi lideri s-a sudat în timpul pregătirilor și desfășurării Cupei Mondiale din 2026, organizată pe continentul nord-american. Imediat după finala disputată luni la New York, în care Spania a învins Argentina (1-0, după prelungiri), Donald Trump i-a solicitat lui Infantino atribuirea rapidă a unei noi Cupe Mondiale pentru Statele Unite.
Relația lor a stârnit deja controverse, presa notând o intervenție a președintelui american pentru anularea unui cartonaș galben primit de Folarin Balogun, dar și eforturile susținute ale lui Infantino de a-l implica pe Trump în fenomenul fotbalistic, eforturi culminate cu înmânarea Premiului FIFA pentru Pace în decembrie anul trecut.
Cursa diplomatică și succesiunea lui Guterres
Postul de secretar general al ONU va deveni vacant la sfârșitul acestui an, odată cu încheierea mandatului portughezului António Guterres, care își va părăsi funcția în luna decembrie. Pentru a prelua acest rol strategic, Infantino are nevoie de susținerea scrisă a celor 15 membri ai Consiliului de Securitate (unde cinci state dețin drept de veto), urmată de confirmarea candidaturii sale de către Adunarea Generală.
Deși principiul rotației geografice ar favoriza în acest an un candidat din America Latină sau din Caraibe – pe listă aflându-se deja nume precum fosta președintă chiliană Michelle Bachelet și directorul AIEA, Rafael Grossi – sprijinul asigurat de Trump i-ar putea aduce lui Infantino voturile necesare.
Implicațiile financiare și viitorul la FIFA
O eventuală mutare de la Zürich la New York ar veni cu un cost financiar semnificativ pentru elvețianul de origine italiană. Rămâne de văzut dacă Gianni Infantino va dori să renunțe la conducerea fotbalului mondial, mai ales că este în prezent singurul candidat înregistrat pentru alegerile FIFA din martie 2027, care vor avea loc în Maroc.