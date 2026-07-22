Trump forțează o numire istorică pentru șefia ONU: Gianni Infantino, susținut de liderul de la Casa Albă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 12:47

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, ar pregăti o mutare surprinzătoare pe scena diplomatică mondială, făcând demersuri pentru ca Gianni Infantino, actualul președinte FIFA, să devină următorul secretar general al Organizației Națiunilor Unite (ONU).

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