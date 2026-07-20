Campionii mondiali ai Spaniei vor fi sărbătoriți la Madrid în fața a aproximativ un milion de suporteri

Naționala Spaniei, noua campioană mondială, va avea parte de o primire spectaculoasă la revenirea în țară. După victoria obținută în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei, autoritățile spaniole au pregătit o paradă impresionantă în centrul Madridului, unde sunt așteptați aproximativ un milion de fani.
Echipa Spaniei revine acasă după cucerirea Cupei Mondiale
Campionii mondiali urmează să aterizeze luni, la ora 12:50 (ora locală), pe aeroportul Madrid-Barajas, la bordul unui avion al companiei Iberia, potrivit operatorului aeroportuar Aena.
Delegația va fi întâmpinată oficial înainte de începerea paradei festive, care va traversa principalele artere ale capitalei spaniole.
Parada campionilor va traversa centrul Madridului
Autobuzul descoperit care îi va transporta pe jucătorii Spaniei va pleca din apropierea Palatului La Moncloa, reședința premierului Pedro Sánchez, și va avea ca destinație finală celebra Piață Cibeles.
Locul este recunoscut drept punctul tradițional al marilor sărbători sportive din Spania, fiind folosit atât pentru succesele echipei naționale, cât și pentru titlurile câștigate de Real Madrid.
Ceremonie specială în Piața Cibeles
La finalul paradei, campionii mondiali vor urca pe o scenă special amenajată în Piața Cibeles, unde vor fi omagiați în fața suporterilor.
Prefectul Madridului, Francisco Martin, a anunțat înaintea finalei că autoritățile estimează prezența a aproximativ un milion de persoane pe întreg traseul paradei.
Măsuri speciale de securitate pentru eveniment
Pentru desfășurarea în siguranță a festivităților, autoritățile spaniole au pregătit un amplu dispozitiv de ordine publică și au suplimentat transportul public.
Peste 2.400 de forțe de ordine mobilizate
În total, vor fi mobilizați:
Scopul acestor măsuri este gestionarea numărului foarte mare de suporteri așteptați să participe la eveniment.
Spania a cucerit titlul mondial după o finală dramatică
Naționala pregătită sub sigla "La Roja" a învins Argentina cu scorul de 1-0 după prelungiri, într-o finală în care campioana Europei a controlat jocul, în timp ce reprezentativa sud-americană s-a concentrat în principal pe faza defensivă.
Spania este campioana lumii, după ce a învins Argentina cu 1-0
După fluierul final, fotbaliștii spanioli au primit trofeul de campioni mondiali în cadrul ceremoniei oficiale de premiere, iar succesul a fost completat de un spectacol artistic organizat în pauza finalei, la care au participat artiști de renume internațional.
O nouă pagină de istorie pentru „La Roja”
Actualul succes readuce în memoria suporterilor triumful din 2010, când Spania cucerea pentru prima dată Cupa Mondială, iar sute de mii de oameni au ieșit pe străzile Madridului pentru a celebra performanța echipei.
De această dată, autoritățile se așteaptă la o participare și mai numeroasă, iar parada campionilor promite să transforme centrul capitalei spaniole într-o adevărată sărbătoare dedicată fotbalului și noilor campioni mondiali.