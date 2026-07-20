Campionii mondiali ai Spaniei vor fi sărbătoriți la Madrid în fața a aproximativ un milion de suporteri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:01

Naționala Spaniei, noua campioană mondială, va avea parte de o primire spectaculoasă la revenirea în țară. După victoria obținută în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei, autoritățile spaniole au pregătit o paradă impresionantă în centrul Madridului, unde sunt așteptați aproximativ un milion de fani.

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