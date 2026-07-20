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Sanatate· 2 min citire
Spitalele din țară, paralizate de greva medicilor. Mii de pacienți au așteptat ore întregi pe holurile unităților medicale - VIDEO
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 14:20
SursăRealitatea PLUS
Protest de amploare în sistemul sanitar. Peste 100.000 de angajați din peste 500 de spitale și-au întrerupt activitatea, nemulțumiți de efectele noii legi a salarizării asupra veniturilor lor. În multe unități medicale au fost asigurate doar urgențele, în timp ce consultațiile și operațiile programate au fost amânate. În timp ce cadrele medicale și-au strigat timp de două ore nemulțumirile, mii de pacienți au așteptat pe holurile spitalelor.
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