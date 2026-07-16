Un medic acuzat că a eliberat 198 de certificate false de handicap scapă de proces prin prescrierea faptelor. Prejudiciul depășește 1,5 milioane de lei

Viorica Oniga, fostă președintă a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, scapă de proces după ce Tribunalul Prahova a constatat prescrierea răspunderii penale. Medicul fusese trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în anul 2014, fiind acuzat că a primit zeci de mii de lei pentru eliberarea unor certificate false de handicap.
În baza acestor documente, mai multe persoane ar fi primit indemnizații și alte drepturi necuvenite, prejudiciul calculat de autorități ridicându-se la câteva milioane de lei.
Acuzată că a eliberat 198 de certificate de handicap
Viorica Oniga a fost trimisă în judecată pentru luare de mită în formă continuată, abuz în serviciu în formă continuată și fals intelectual în formă continuată. În dosarul în care faptele s-au prescris, aceasta a fost acuzată că a eliberat 198 de certificate de încadrare în grad de handicap și că a comis 211 acte materiale de abuz în serviciu.
Fosta președintă a comisiei era cunoscută în județul Prahova pentru eliberarea unor certificate de handicap către persoane care nu aveau dizabilități. În același timp, unele persoane cu dizabilități au acuzat-o că elibera certificate pe perioadă determinată, obligând oameni cu infirmități să se prezinte periodic la reevaluare.
Alături de Viorica Oniga, beneficiază de prescrierea răspunderii penale și mai mulți complici ai acesteia. Printre aceștia se află membri ai Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova și persoane acuzate că au intermediat mita primită de medic.
Prejudiciu de peste trei milioane de lei
Consiliul Județean Prahova, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 3.073.726 de lei. Banii reprezintă prejudiciul produs prin plata unor indemnizații de handicap, bugete complementare personale și indemnizații de însoțitor acordate necuvenit.
„Prin adresa emisă de Consiliului Judeţean Prahova - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. FA40943/09.09.2025 s-a comunicat că la data de 01.09.2025 prejudiciul total înregistrat de instituţia publică este de 1.508.311.39 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin plata unor sume necuvenite cu titlu de indemnizaţii de handicap, bugete complementare personale şi indemnizaţii de însoţitor, care nu au fost recuperate încă prin executare silită de la beneficiari, care au fost obligaţi la plata acestora ca urmare a unor hotărâri de condamnare”, se arată în decizia Tribunalului Prahova.
Inculpații, obligați să achite prejudiciul nerecuperat
Tribunalul Prahova a admis acțiunea civilă și i-a obligat pe inculpați la plata sumei de 1.508.311,39 lei către Consiliul Județean Prahova, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Suma reprezintă prejudiciul care nu a fost recuperat prin executarea silită a beneficiarilor obligați la plată în urma unor hotărâri de condamnare.
Instanța a menținut și măsura sechestrului asigurător instituită de DNA în anul 2013 asupra unor bunuri care aparțin inculpaților.
Decizia pronunțată joi nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.