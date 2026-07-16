Un medic acuzat că a eliberat 198 de certificate false de handicap scapă de proces prin prescrierea faptelor. Prejudiciul depășește 1,5 milioane de lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 15:10

Viorica Oniga, fostă președintă a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap Prahova, scapă de proces după ce Tribunalul Prahova a constatat prescrierea răspunderii penale. Medicul fusese trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție în anul 2014, fiind acuzat că a primit zeci de mii de lei pentru eliberarea unor certificate false de handicap.

Distribuie articolul