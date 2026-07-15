Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei

Cancerul de col uterin se poate dezvolta mult timp fără simptome evidente, motiv pentru care controalele ginecologice periodice și investigațiile de screening au un rol important în depistarea bolii într-un stadiu în care tratamentul poate avea rezultate foarte bune.
Testul Papanicolau poate evidenția modificări ale celulelor de la nivelul colului uterin, iar testarea HPV poate identifica infecția cu tulpini HPV cu risc oncogen, care necesită monitorizare sau investigații suplimentare.
Mădălina, în vârstă de 43 de ani, era atentă la sănătatea sa și mergea periodic la consultații. Totuși, trecuseră doi ani de la ultimul control ginecologic. Nu avea niciun simptom și era convinsă că evaluarea de rutină nu va indica o problemă gravă. Rezultatele au arătat însă prezența tulpinilor HPV 16 și 45, iar investigațiile recomandate ulterior au confirmat diagnosticul de cancer de col uterin.
La început, medicul a încercat să o liniștească și i-a recomandat examinări suplimentare, dar fiecare rezultat era o nouă lovitură. După colposcopie, Mădălina a decis că nu vrea să amâne tratamentul.
Medicul ginecolog îi recomandase inițial o conizație, dar pacienta a optat pentru histerectomie totală, gândindu-se la copilul ei și la dorința de a rămâne prezentă cât mai mult timp în viața lui. Decizia a fost influențată și de evoluția formațiunii, care, în aproximativ două săptămâni, își triplase dimensiunile.
În urma unei recomandări, Mădălina s-a adresat lui Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală, cu vastă experiență în chirurgie oncologică și șeful Secției de Chirurgie Generală la Spitalul Clinic SANADOR. Încă de la prima consultație, pacienta a primit explicații clare despre intervenție, etapele operației și recuperare.
Dr. Bogdan Marțian a recomandat efectuarea unei histerectomii totale prin abord clasic. Intervenția a presupus îndepărtarea uterului și a colului uterin și a fost realizată în condiții de maximă siguranță la Spitalul Clinic SANADOR.
După operație, pacienta a fost transferată în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde a beneficiat de îngrijiri medicale avansate și monitorizare atentă.
Mădălina nu a avut dureri nici după operație, nici după externare și nu a avut nevoie de tratament antialgic. La controlul postoperator, medicul a constatat că vindecarea decurgea corespunzător și că nu mai existau leziuni care să îi pună sănătatea în pericol.
La SANADOR, pacienții diagnosticați cu cancer au acces la tratament pentru cancer individualizat și multimodal. Intervențiile chirurgicale sunt realizate la Spitalul Clinic SANADOR, într-un bloc operator modern, foarte bine dotat, iar tratamentul chirurgical poate fi completat, în funcție de indicație, la Centrul Oncologic SANADOR, prin radioterapie, chimioterapie, imunoterapie sau terapie țintită.