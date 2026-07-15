Când lipsa simptomelor poate ascunde o boală gravă. Povestea unei femei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 10:56

Cancerul de col uterin se poate dezvolta mult timp fără simptome evidente, motiv pentru care controalele ginecologice periodice și investigațiile de screening au un rol important în depistarea bolii într-un stadiu în care tratamentul poate avea rezultate foarte bune.

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