Focar de salmonella în Grecia. Aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital, iar autoritățile caută sursa contaminării

Grecia se confruntă cu un focar de salmonella, după ce aproximativ 30 de persoane au ajuns la spital cu simptome specifice infecției. Autoritățile sanitare au deschis o anchetă epidemiologică pentru a identifica sursa contaminării și verifică dacă produsele suspecte au fost distribuite și în alte zone ale țării.
Focarul a fost confirmat în orașul Lamia
Cazurile au fost confirmate prin teste de laborator efectuate la Spitalul General din Lamia, după ce mai mulți pacienți s-au prezentat cu simptome compatibile cu infecția cu salmonella. Organizația Națională de Sănătate Publică din Grecia coordonează investigația și încearcă să stabilească dacă toate îmbolnăvirile au pornit de la aceeași sursă.
Primele informații arată că persoanele afectate au consumat alimente în unități diferite. Din acest motiv, anchetatorii iau în calcul varianta în care un furnizor comun ar fi distribuit produse contaminate. Inspectorii sanitari au prelevat probe de la afacerile vizate și verifică lanțurile de aprovizionare pentru a descoperi originea contaminării.
Autoritățile verifică dacă produsele au ajuns și în alte regiuni
Anchetatorii analizează și posibilitatea ca lotul suspect să fi fost distribuit în afara orașului Lamia. Până în prezent, nu există o confirmare că alimentele contaminate au ajuns și în alte regiuni ale Greciei, însă testele de laborator sunt în desfășurare, conform Express.co.
Zeci de persoane au cerut ajutor medical, iar unele dintre acestea au avut nevoie de internare. Cei mai mulți pacienți au prezentat diaree, febră, crampe abdominale, greață și vărsături, simptome întâlnite în cazul infecției cu salmonella. Lamia este un oraș din Grecia Centrală, aflat la poalele Muntelui Oeta și la aproximativ două ore și jumătate de Atena. Localitatea are vedere spre valea râului Spercheios și Golful Maliac.
Cum se transmite infecția cu salmonella
Salmonella este una dintre cele mai frecvente bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare. Infecția se transmite, de regulă, prin consumul de carne de pasăre insuficient preparată, ouă, carne, produse lactate nepasteurizate, fructe și legume contaminate sau alimente manipulate fără respectarea regulilor de igienă.
Simptomele apar, de obicei, între șase ore și șase zile după expunere. În majoritatea cazurilor, adulții sănătoși se recuperează în câteva zile fără tratament specific, însă copiii mici, persoanele în vârstă și cele cu imunitatea scăzută au un risc mai mare de complicații și pot avea nevoie de spitalizare. Autoritățile sanitare recomandă persoanelor care dezvoltă simptome severe sau persistente după consumul unor alimente suspecte să solicite ajutor medical. Ancheta continuă, iar rezultatele analizelor vor arăta sursa exactă a contaminării și dacă au fost afectate și alte regiuni ale Greciei.