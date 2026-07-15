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Extern· 1 min citire
Bulgaria refuză să participe la Coaliția de Voință pentru Ucraina
Rumen Radev și Mark Rutte
Publicat15 iul. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS
Bulgaria refuză să participe la Coaliția de Voință! Premierul de la Sofia a respins invitația lui Emmanuel Macron de a se alătura statelor care sprijină militar și financiar Ucraina.
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