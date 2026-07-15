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Bulgaria refuză să participe la Coaliția de Voință pentru Ucraina

Rumen Radev și Mark Rutte

Rumen Radev și Mark Rutte

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 10:10
SursăRealitatea PLUS

Bulgaria refuză să participe la Coaliția de Voință! Premierul de la Sofia a respins invitația lui Emmanuel Macron de a se alătura statelor care sprijină militar și financiar Ucraina.

Premierul Bulgariei: „Soluția războiului din Ucraina e diplomația!”

Rumen Radev a transmis că a primit personal invitația din partea președintelui Franței.

Acesta consideră că războiul nu poate fi încheiat decât prin eforturi diplomatice. În acest context, premierul Bulgariei a transmis:

„Cred că soluția acestui conflict nu constă în prelungirea lui prin mijloace militare, ci într-o misiune diplomatică puternică, care să pună capăt escaladării.”

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