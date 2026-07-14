Putin a trimis „avionul Apocalipsei” în Iran. Zborul misterios care a pus Occidentul în alertă

O aeronavă folosită de Kremlin pentru misiuni strategice a ajuns la Teheran, iar lipsa oricărei explicații oficiale a alimentat numeroase speculații. Este vorba despre Tupolev Tu-214PU, supranumit de presa internațională „avionul Apocalipsei”, un centru de comandă aerian utilizat de autoritățile ruse în operațiuni de importanță deosebită.
Momentul în care aeronava a aterizat în capitala Iranului a atras imediat atenția analiștilor occidentali. Zborul a avut loc la scurt timp după reluarea atacurilor americane asupra Iranului, iar una dintre ipotezele vehiculate este că Rusia ar putea pregăti un sprijin logistic pentru regimul de la Teheran. Până în prezent, Kremlinul nu a oferit nicio explicație privind scopul deplasării.
Aeronava folosită în misiuni strategice
Potrivit presei germane, Tupolev Tu-214PU a aterizat luni dimineață la Teheran. Aeronava este descrisă drept un centru de comandă aerian destinat conducerii statului rus și coordonării unor operațiuni sensibile.
Absența unui comunicat oficial din partea Kremlinului a alimentat numeroase scenarii privind misiunea aparatului. Una dintre variantele discutate este că zborul ar avea legătură cu sprijinirea Iranului după atacurile lansate de Statele Unite în noaptea de duminică spre luni. Deocamdată, această ipoteză nu a fost confirmată oficial.
Ce este Tupolev Tu-214PU
Abrevierea „PU” provine din expresia rusească „Punkt Upravleniya”, care se traduce prin „post de comandă”.
Aeronava este echipată cu sisteme criptate de comunicații prin satelit și radio, concepute pentru a menține legătura dintre conducerea politică și structurile militare inclusiv în situații de criză.
Tu-214PU are aproximativ 46 de metri lungime, poate zbura cu o viteză de croazieră de circa 850 km/h și are o autonomie de până la 6.500 de kilometri. Numărul redus al acestor aparate și caracterul discret al misiunilor pe care le execută fac ca fiecare apariție să fie atent monitorizată.
Nu este adevăratul „avion al Apocalipsei” al Rusiei
Publicația BILD amintește că aceeași aeronavă a mai fost observată la Teheran și în luna februarie. Atunci au apărut informații potrivit cărora la bord s-ar fi aflat oficiali ruși și iranieni implicați în discuții confidențiale, însă aceste informații nu au fost confirmate.
În același timp, sursa citată precizează că Tupolev Tu-214PU nu este avionul destinat conducerii unui război nuclear. Acest rol îi revine aeronavei Iliușin Il-80, construită special pentru coordonarea autorităților ruse în eventualitatea unui conflict nuclear și comparată frecvent cu Boeing E-4B Nightwatch, centrul de comandă aerian folosit de Statele Unite.