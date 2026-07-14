Putin a trimis „avionul Apocalipsei” în Iran. Zborul misterios care a pus Occidentul în alertă

Publicat 14 iul. 2026, 23:50 Actualizat 14 iul. 2026, 23:52 Sursă bild.de

O aeronavă folosită de Kremlin pentru misiuni strategice a ajuns la Teheran, iar lipsa oricărei explicații oficiale a alimentat numeroase speculații. Este vorba despre Tupolev Tu-214PU, supranumit de presa internațională „avionul Apocalipsei”, un centru de comandă aerian utilizat de autoritățile ruse în operațiuni de importanță deosebită.

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