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Ucraina a rămas fără premier. Parlamentul a acceptat demisia, ca parte a unei remanieri guvernamentale cerute de Zelenski

Iulia Sviridenko în Parlamentul Ucrainei. Foto: Profimedia

Iulia Sviridenko în Parlamentul Ucrainei. Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 iul. 2026, 19:05
SursăAgerpres

Premierul ucrainean Iulia Sviridenko a demisionat oficial marți, primind aprobarea Parlamentului, în cadrul unei remanieri guvernamentale cerute de președintele Volodimir Zelenski, relatează AFP.

'Rezoluția care aprobă demisia Iuliei Sviridenko a fost adoptată', a anunțat Parlamentul ucrainean pe site-ul său.

Anunțată duminică de Zelenski ca parte a unei 'noi strategii politice', fără alte detalii, această remaniere vine în contextul în care președintele ucrainean nu a desemnat încă un succesor la șefia guvernului.

'Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin. A fost o onoare să servesc Ucraina', a afirmat Iulia Sviridenko pe rețelele sociale, într-un mesaj însoțit de o fotografie cu ea în parlament.

Într-un alt mesaj, ea și-a apărat activitatea în fruntea guvernului, subliniind în special gestionarea crizei energetice din iarna trecută, în pofida daunelor provocate infrastructurii de bombardamentele rusești, precum și progresele înregistrate în creșterea economică.

Zelenski a declarat duminică că îi este 'recunoscător' prim-ministrului, numit în funcție în iulie anul trecut, precizând că 'i-a propus să conducă un nou domeniu important în relațiile cu un partener cheie', fără a preciza care este acesta, și fără a dezvălui identitatea eventualului succesor al lui Sviridenko.

Potrivit mai multor mass-media ucrainene, printre posibilii succesori ai lui Sviridenko se numără ministrul energiei Denis Șmîhal, ministrul apărării Mihailo Fedorov, primarul orașului Harkov, Igor Terekov, și directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Sergii Koretski.

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