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Extern· 1 min citire
Trump s-a răzgândit. Ce propune acum în locul taxei de 20% pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz
Donald Trump, președintele SUA (Profimedia)
Președintele Donald Trump a revenit asupra deciziei de a impune o taxă de rambursare de 20% asupra mărfurilor transportate prin Strâmtoarea Ormuz, propunând, în schimb, ca statele din zona Golfului să facă investiții în America.
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