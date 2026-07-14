Ucraina prelungește din nou legea marțială: pentru a 20-a oară sunt amânate alegerile și continuă mobilizarea generală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 15:03

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, pentru a 20-a oară de la începutul invaziei ruse, prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor intra în vigoare pe 2 august și vor rămâne valabile până la 31 octombrie 2026. În această perioadă, în Ucraina nu pot fi organizate alegeri.

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