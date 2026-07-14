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Extern· 2 min citire
Ucraina prelungește din nou legea marțială: pentru a 20-a oară sunt amânate alegerile și continuă mobilizarea generală
Ucraina/Rusia
Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, pentru a 20-a oară de la începutul invaziei ruse, prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor intra în vigoare pe 2 august și vor rămâne valabile până la 31 octombrie 2026. În această perioadă, în Ucraina nu pot fi organizate alegeri.
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