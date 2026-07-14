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Ucraina prelungește din nou legea marțială: pentru a 20-a oară sunt amânate alegerile și continuă mobilizarea generală

Ucraina/Rusia

Ucraina/Rusia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 15:03

Parlamentul Ucrainei a aprobat marți, pentru a 20-a oară de la începutul invaziei ruse, prelungirea legii marțiale și a mobilizării generale cu încă 90 de zile. Măsurile vor intra în vigoare pe 2 august și vor rămâne valabile până la 31 octombrie 2026. În această perioadă, în Ucraina nu pot fi organizate alegeri.

Legea marțială și mobilizarea, prelungite cu încă 90 de zile

Verhovna Rada a aprobat proiectele de lege propuse de președintele Volodimir Zelenski pentru prelungirea celor două măsuri. Atât legea marțială, cât și mobilizarea generală urmau să expire la începutul lunii august, însă deputații ucraineni au votat cu o majoritate covârșitoare pentru menținerea lor.

Este pentru a 20-a oară când Parlamentul de la Kiev prelungește legea marțială și mobilizarea generală. Cele două măsuri au fost introduse pe 24 februarie 2022, în ziua în care Rusia a început invazia la scară largă împotriva Ucrainei.

Ce presupune legea marțială

Legea marțială le oferă autorităților ucrainene puteri mai mari pentru apărarea țării în timpul războiului. Aceasta permite folosirea resurselor civile în scop militar, introducerea unor restricții de circulație și aplicarea unor măsuri speciale de securitate, în funcție de situația de pe front.

În același timp, mobilizarea generală permite continuarea recrutării rezerviștilor și a altor persoane care pot fi chemate în serviciul militar. Rămân în vigoare și restricțiile privind ieșirea din țară a majorității bărbaților cu vârste între 18 și 60 de ani, cu excepțiile prevăzute de legislația ucraineană.

Alegerile nu pot fi organizate în timpul legii marțiale

Una dintre principalele consecințe ale prelungirii legii marțiale este faptul că în Ucraina nu pot fi organizate alegeri prezidențiale, parlamentare sau locale. Din acest motiv, scrutinul prezidențial care ar fi trebuit să aibă loc în anul 2024 a fost amânat.

Actualele autorități își vor continua mandatul până când regimul excepțional va înceta și vor putea fi organizate noi alegeri. Autoritățile de la Kiev susțin că legea marțială și mobilizarea generală trebuie menținute atât timp cât războiul cu Rusia continuă și amenințarea militară rămâne prezentă.

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