Alimentele ultraprocesate: amenințarea tăcută din bucătărie

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 11:11

Chipsuri, sucuri carbogazoase, cereale pentru micul dejun, mezeluri, produse de patiserie ambalate, băuturi energizante, fast-food congelat — toate acestea au ceva în comun: sunt alimente ultraprocesate (UPF, de la "ultra-processed foods"). Nu sunt doar "nesănătoase" în sensul clasic, cu multă grăsime sau zahăr. Sunt produse industriale complexe, formulate din ingrediente rar folosite acasă (izolate proteice, uleiuri hidrogenate, amidon modificat) și pline de aditivi (emulgatori, coloranți, îndulcitori, arome artificiale) al căror scop este să facă mâncarea mai gustoasă, mai rezistentă și mai profitabilă. Iar dovezile științifice din ultimii ani arată tot mai clar că prețul plătit pentru asta îl suportă sănătatea noastră.

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