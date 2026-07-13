Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne este greu să ne concentrăm?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 08:44

De ce ne fuge atenția și de ce ne este tot mai greu să ne concentrăm? Nicole Păcuraru, explică factorii care ne afectează concentrarea și soluțiile pentru a ne recăpăta echilibrul mental.

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