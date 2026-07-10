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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după o plimbare?
De ce ne simțim mai bine după o simplă plimbare? Află ce efecte are mersul pe jos asupra sănătății fizice și psihice, în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.
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