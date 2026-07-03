Marius Budăi, despre guvernul de ”armistițiu” al lui Bolojan: ”Exact ce propunea PSD încă de când s-a prăbușit primul pion pe tabla de șah”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 10:10

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și deputat PSD, lansat vineri un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că a preluat propunerea privind un „guvern de armistițiu” pe care social democrații au înaintat-o încă de la începutul crizei politice. Mai mult, el l-a acuzat pe liderul PNL că își schimbă succesiv condițiile pentru formarea unui nou Guvern, pentru a-și prelungi mandatul în fruntea Executivului.

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