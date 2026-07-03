Marius Budăi, despre guvernul de ”armistițiu” al lui Bolojan: ”Exact ce propunea PSD încă de când s-a prăbușit primul pion pe tabla de șah”

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și deputat PSD, lansat vineri un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că a preluat propunerea privind un „guvern de armistițiu” pe care social democrații au înaintat-o încă de la începutul crizei politice. Mai mult, el l-a acuzat pe liderul PNL că își schimbă succesiv condițiile pentru formarea unui nou Guvern, pentru a-și prelungi mandatul în fruntea Executivului.
„Ilie Bolojan, tocmai a inventat apa caldă”
„Maestrul incontestabil al răzgândirilor strategice, domnul Ilie Bolojan, tocmai a inventat… apa caldă. Sau, mă rog, a preluat-o din spațiul public, fără ghilimele. Noua „găselniță” de geniu se numește “Guvernul de armistițiu”. Sună nobil, sună a pace generală, dar mai ales sună a… exact ce propunea PSD încă de când s-a prăbușit primul pion pe tabla de șah”, a scris Marius Budăi pe Facebook.
„Logica de fier a domnului Bolojan devine de-a dreptul fascinantă”
Mai mult, social-democratul a subliniat că Ilie Bolojan și-a modificat în repetate rânduri poziția în negocierile pentru formarea Guvernului și a invocat o serie de „armistiții” care nu au fost respectate.
„Logica de fier a domnului Bolojan devine de-a dreptul fascinantă dacă ne uităm la palmaresul „armistițiilor” de până acum. Armistițiul nr. 1: Chiar Guvernul Bolojan trebuia să fie un armistițiu doctrinar. Rezultatul? Încălcat grosolan de domnul Bolojan încă de la început. Armistițiile nr. 2, 3 & 4: Formulele cu domnii Tomac și Veștea și Guvern minoritar PSD. Alte „armistiții” de fațadă, bune doar ca praf în ochii tuturor. Armistițiul suprem (Cel de-acum): Marea coaliție pro-occidentală… fără domnul Bolojan premier. Adică exact formula de la care s-a plecat de la bun început. Strategia este deja de manual: de fiecare dată când președintele Nicușor Dan și restul partidelor reușesc, prin minune, să bifeze toate condițiile absurde puse de premierul demis, hop!, mai apare o condiție sau o declarație-șoc”, a continuat fostul ministru.
”Să aștepți ca Bolojan și USR să fie de acord cu un Guvern e ca și cum te-ai aștepta să atingi orizontul”
Mai mult, Budai a menționat că obiectivul premierului interimar și al USR nu ar fi formarea rapidă a unui nou Executiv, ci prelungirea perioadei în care Guvernul interimar rămâne în funcție.
„Să aștepți ca domnul Bolojan și USR să fie de acord cu un guvern este ca și cum ai merge tot înainte și te-ai aștepta să atingi orizontul – oricât de mulți pași faci spre condițiile lor, ei se îndepărtează cu exact aceeași distanță. Se mai schimbă o regulă în timpul jocului, pentru că miza nu este stabilitatea economică, nici nivelul de trai al românilor. Miza este mult mai pământeană – cum să mai prindem o zi, o săptămână, o lună pe scaunul de la Palatul Victoria, chiar și din postura de interimar ilegitim. Când nu mai ai argumente, furi idei din spațiul public (…) Plagiatul și oportunismul politic n-au arătat niciodată atât de… „responsabile”, a conchis Marius Budăi.