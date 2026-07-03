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Politica· 1 min citire

Siegfried Mureșan, atac dur la adresa PSD:”Nu s-au schimbat deloc!”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 07:42
Actualizat3 iul. 2026, 07:45
SursăRealitatea PLUS

Siegfried Mureșan, europaralmentar PNL, a lansat un val de critici dure la adresa PSD, subliniind că social-democrații au atacat și în trecut statul de drept. Liberalul a menționat că este pregătit să poarte această dezbatere la nivel european.

”Așa au făcut atunci, așa fac și acum”

”PSD vrea să discute despre statul de drept în Parlamentul European. Vom discuta cu plăcere.

Despre PSD trebuie să spunem că, în timpul lui Liviu Dragnea, prezenta atacul la statul de drept ca pe o apărare a statului de drept, iar apărarea statului de drept ca pe un atac la statul de drept.

Așa au făcut atunci, așa fac și acum”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

”Nu s-au schimbat deloc!”

Varianta de premier propusă de PNL, USR și UDMR nu s-a oprit aici și a lansat un atac direct la adresa lui Sorin Grindeanu, actualul președinte al PSD.

”Sunt convins că toți actorii, care atunci l-au apărat pe Liviu Dragnea și abuzurile lui, vor apăra și în această perioadă orice abuz.

Au încercat ani de zile să ne explice că s-au schimbat. Vom vedea în următoarele luni că nu s-au schimbat deloc.

Acesta este partidul condus astăzi de premierul OUG 13!”, a conchis acesta.

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