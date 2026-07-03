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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan, atac dur la adresa PSD:”Nu s-au schimbat deloc!”
FOTO: Arhivă
Publicat3 iul. 2026, 07:42
Actualizat3 iul. 2026, 07:45
SursăRealitatea PLUS
Siegfried Mureșan, europaralmentar PNL, a lansat un val de critici dure la adresa PSD, subliniind că social-democrații au atacat și în trecut statul de drept. Liberalul a menționat că este pregătit să poarte această dezbatere la nivel european.
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