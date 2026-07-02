Fost șef al CSM: "S-a tăcut mult prea mult timp de când o grupare se joacă cu țara”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:16

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Bogdan Mateescu, lansează un mesaj extrem de dur după ce Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție pe amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

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