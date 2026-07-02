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Justitie· 2 min citire

Fost șef al CSM: "S-a tăcut mult prea mult timp de când o grupare se joacă cu țara”

Bogdan Mateescu, fost președinte CSM

Bogdan Mateescu, fost președinte CSM

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 19:16

Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Bogdan Mateescu, lansează un mesaj extrem de dur după ce Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție pe amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.

Într-o postare pe Facebook, Mateescu afirmă că „s-a tăcut mult prea mult timp de când o grupare se joacă cu țara și cu toate valorile democrației câștigate cu greu”, susținând că prin ultimele decizii ale Guvernului s-a trecut la un „asalt nedisimulat” asupra puterii judecătorești, „poate singura pe care nu o controlează”.

Fostul șef al CSM critică dur discursul politic despre reforme, pe care îl consideră fals

Reforma nu înseamnă țipete pe TikTok cu spume în microfoane și desanturi suburbane pe Facebook. Ah. Pensiile speciale. Cea mai mare minciună! Păi uite: sunt nevoit să semnez actualizarea unei pensii din 2018 până la suma de 44.000 de lei lunar. Da. Pentru că NU A REFORMAT NIMIC. Legile vechi, anormale, au fost lăsate neatinse de către acești mincinoși care vă vând iluzii să vă mute atenția de la scopul lor real.

El susține că presiunile se îndreaptă în special spre judecătorii tineri, „pentru că nu îi ascultă”, și avertizează că urmează noi atacuri la salarizarea magistraților, cu efecte profunde pe viitor.

Totuși, fostul șef al CSM crede că „justiția va rămâne independentă, indiferent cât se va strădui puterea politică să o subordoneze. Iar salahorii haosului vor culege furtuna. Iar afară e înnorat.”

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