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Justitie· 2 min citire
Fost șef al CSM: "S-a tăcut mult prea mult timp de când o grupare se joacă cu țara”
Bogdan Mateescu, fost președinte CSM
Fostul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Bogdan Mateescu, lansează un mesaj extrem de dur după ce Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între Executiv și Înalta Curte de Casație și Justiție pe amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați.
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