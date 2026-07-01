Azilele groazei din Bihor: Viorel Pașca, REȚINUT în dosarul DIICOT privind exploatarea persoanelor vulnerabile

Procurorii DIICOT au decis reținerea lui Viorel Pașca în dosar privind exploatarea persoanelor vulnerabile. Anterior acestei decizii, fondatorul asociației „Dumbrava – Dumnezeu Poartă de Grijă” și coordonator al mai multor centre sociale din județul Bihor, primise calitatea de suspect în acest dosar.
UPDATE - Pașa Viorel a fost reținut astăzi, la scurt timp după ora prânzului. În același dosar a fost reținută ulterior și soția sa, Pașca Florica, potrivit Realitatea PLUS.
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„Are calitatea oficială de suspect în dosarul deschis la DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat, grupul fiind el, nevasta şi copiii, şi pentru infracţiunea de trafic de persoane, 210 acte materiale din ce am înţeles eu. Cam astea ar fi acuzaţiile, pe scurt, formulate de către DIICOT. Deci au calitatea oficială de suspecţi domnul Paşca şi membrii familiei sale”, a anunțat, miercuri după-amiază avocatul lui Pașca.
"Categoric nevinovat" - Declarația halucinantă dată produrorilor
Întrebat cum răspunde la aceste acuzaţii, avocatul lui Paşca a spus: „Categoric nevinovat”.
În legătură cu faptul că ani de zile nu s-a intrat în legalitate, deşi au fost mai multe controale, avocatul lui Vioel Paşca a spus că situaţia acestuia şi a oamenilor nevoiaşi pe care i-a ajutat este veche de aproximativ 20 de ani.
„E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autorităţile”, a mai spus avocatul lui Viorel Paşca.
Audierea lui Viorel Pașca la DIICOT
Viorel Paşca a ajuns, miercuri dimineaţă, la sediul DIICOT pentru a fi audiat în dosarul instrumentat de procurori ai direcţiei în care este acuzat, alături de alte persoane, membri ai familiei sale, de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane în formă continuată şi complicitate la trafic de persoane în formă continuată.
Întrebat de jurnalişti despre acuzaţiile grave din acest dosar, Viorel Paşca nu a făcut alte declaraţii, ci a răspuns scurt, fără alte explicaţii: "Voi ştiţi mai multe decât mine".
Detalii legate de dosar
Procurori ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi poliţişti ai Direcţiei Investigaţii Criminale au făcut, marţi, 27 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediile unor firme şi al unei instituţii publice din judeţul Bihor, în cazul reţelei care ar fi exploatat, în ultimii şase ani, sute de persoane vulnerabile sau bolnave psihic, aduse din mai multe spitale din ţară, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Potrivit anchetatorilor, liderul reţelei, în vârstă de 55 de ani, ar fi obţinut sume imense de bani din donaţii, sponsorizări, contribuţii, pensii, indemnizaţii de handicap, ajutoare de înmârmântare şi alte ajutoare şi beneficii sociale.
Cercetările, declanşate ca urmare a sesizării din oficiu a Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au scos în evidenţă că, începând cu anul 2020, bărbatul, în calitate de lider, împreună cu alţi trei suspecţi, a constituit, pe criterii familiale, o grupare de criminalitate organizată, structurată, la care au aderat şi pe care au sprijinit-o alţi şapte membri, în scopul obţinerii de foloase patrimoniale din activitatea de exploatare a unor persoane vulnerabile.