Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Frații Tate, pașapoarte pe nume diferite: unul, inspirat din James Bond. Susținătorii, în stradă la Miami
Frații Tate/ Profimedia
Publicat15 aug. 2026, 16:09
Actualizat15 aug. 2026, 16:14
Ies la iveală detalii din dosarul fraților Tate arestați la Miami! Cei doi ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite, inclusiv unul care ar fi purtat numele unui personaj negativ din universul James Bond. Între timp, susținătorii fraților Andrew și Tristan Tate au protestat în fața Centrului Federal de Detenție din SUA și au cerut cerut eliberarea celor doi.
Citește și
- 12:36Extrădat în România. Un fost primar al Iașiului își va executa pedeapsa pentru viol și agresiune sexuală
- 23:28Părinții care au bătut-o pe învățătoarea fiului lor contestă arestul: solicitarea, judecată luni
- 20:21Toni Neacșu cere explicații de la CCR după întâlnirea dintre Simina Tănăsescu și Bolojan: „S-a întâlnit pe ascuns cu reclamanții”
- 18:06Cristian Boureanu pierde 1,4 milioane de lire în Marea Britanie. România a cerut confiscarea banilor într-un dosar de corupție
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News