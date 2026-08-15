Frații Tate, pașapoarte pe nume diferite: unul, inspirat din James Bond. Susținătorii, în stradă la Miami

Publicat 15 aug. 2026, 16:09 Actualizat 15 aug. 2026, 16:14

Ies la iveală detalii din dosarul fraților Tate arestați la Miami! Cei doi ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite, inclusiv unul care ar fi purtat numele unui personaj negativ din universul James Bond. Între timp, susținătorii fraților Andrew și Tristan Tate au protestat în fața Centrului Federal de Detenție din SUA și au cerut cerut eliberarea celor doi.

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