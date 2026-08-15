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Justitie· 1 min citire

Frații Tate, pașapoarte pe nume diferite: unul, inspirat din James Bond. Susținătorii, în stradă la Miami

Frații Tate/ Profimedia

Frații Tate/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 aug. 2026, 16:09
Actualizat15 aug. 2026, 16:14

Ies la iveală detalii din dosarul fraților Tate arestați la Miami! Cei doi ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite, inclusiv unul care ar fi purtat numele unui personaj negativ din universul James Bond. Între timp, susținătorii fraților Andrew și Tristan Tate au protestat în fața Centrului Federal de Detenție din SUA și au cerut cerut eliberarea celor doi.

Andrew și Tristan Tate ar fi deținut mai multe pașapoarte emise sub identități diferite. Unul dintre documentele prezentate în spațiul public ar fi fost emis pe numele unui personaj negativ din seria James Bond. Mai mult, Andrew Tate ar fi susținut că are opt vieți, opt permise și opt pașapoarte.




Manifestația a avut loc după ce audierea în ceea ce privește eliberarea pe cauțiune a fraților Tate a fost amânată pentru 27 august.


Susținătorii celor doi au scandat mesaje de sprijin, au făcut flotări pe asfalt și au transmis că vor continua protestele atât timp cât Andrew și Tristan Tate rămân în detenție.


Avocatul fraților Tate susține că este pregătit să ducă disputa până la Washington și să apeleze inclusiv la Donald Trump, în cazul în care clienții săi nu vor fi eliberați.

"Judecătorul analizează toate acuzațiile împotriva lor ca pe o primă impresie. Sunt analizate tipul acuzațiilor și numărul lor. Dacă acuzațiile sunt suficient de grave și numărul lor este suficient de mare, atunci judecătorul poate decide extrădarea. Trebuie să demonstrăm de ce toate acuzațiile sunt nefondate și de ce numărul lor nu ar trebui să conteze", a declarat Joseph McBride, avocatul fraților Tate.

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