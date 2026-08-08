Ucraina nu va ataca petrolierele non-ruse și terminalul CPC care aduce petrol și în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 17:47

Ucraina a acceptat să nu atace petroliere care nu sunt deținute de Rusia și nici terminalul CPC din Novorossiisk, o infrastructură-cheie pentru exporturile de țiței ale Kazahstanului, potrivit unui oficial al Guvernului SUA.

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