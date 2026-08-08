Ucraina nu va ataca petrolierele non-ruse și terminalul CPC care aduce petrol și în România

Ucraina a acceptat să nu atace petroliere care nu sunt deținute de Rusia și nici terminalul CPC din Novorossiisk, o infrastructură-cheie pentru exporturile de țiței ale Kazahstanului, potrivit unui oficial al Guvernului SUA.
Acordul a rezultat în urma unei întâlniri între oficiali de rang înalt ai administrației americane și reprezentanți ai Guvernului de la Kiev. Înțelegerea ar putea permite reluarea transporturilor de petrol din regiune, afectate de atacurile asupra navelor comerciale.
Pentru a facilita circulația navelor, Ucraina a creat puncte de contact prin care operatorii pot face schimb de informații și pot coordona traversarea în siguranță a vaselor comerciale, a precizat oficialul american, sub protecția anonimatului.
Terminalul CPC, rută esențială pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului
Terminalul CPC, situat în apropiere de Novorossiisk, este esențial pentru exporturile de petrol ale Kazahstanului, stat care are puține rute alternative capabile să preia volume importante de țiței destinate piețelor externe.
Prin acest terminal trec în mod obișnuit circa 2% din livrările mondiale de petrol. Rafinării europene, inclusiv din România, utilizează într-o anumită măsură petrol provenit din această regiune, conform Bloomberg.
În ultimele săptămâni, atacurile asupra unor nave aflate în proximitatea terminalului au afectat încărcarea și transportul țițeiului. Efectele s-au extins și asupra altor fluxuri comerciale prin Marea Neagră, inclusiv asupra importurilor chinezești transportate pe mare către Rusia.
Nave atacate, întârzieri majore
Un importator a declarat că ruta dintre China și Novorossiisk a devenit „foarte complicată”, cu întârzieri semnificative ale livrărilor.
Nava „Yanina”, cu o capacitate de circa 1.000 de containere, s-a scufundat în noaptea de 1 august. În noaptea de 4 august, drone maritime au atacat vasul comercial „Nadezhda”, care naviga din portul turcesc Samsun spre Novorossiisk cu o încărcătură de legume și fructe. O altă navă venită din Turcia a fost de asemenea vizată, însă a rămas pe linia de plutire.
Potrivit unor reprezentanți ai transportatorilor, operațiunile prin Novorossiisk întâmpinau dificultăți încă dinainte ca FESCO să anunțe suspendarea activității. În iulie și august, găsirea unui loc disponibil pentru containere a devenit dificilă, iar înlocuirea navei „Yanina” nu este posibilă deocamdată.
„Din cauza atacurilor asupra navelor din lunile iunie și iulie, această rută a devenit imprevizibilă în ceea ce privește termenele de livrare. De mai bine de o lună le recomandăm clienților să nu o mai folosească”, a spus un reprezentant al industriei.
Datele privind traficul maritim indică o scădere cu 38% a curselor navelor mari din Novorossiisk în iulie, comparativ cu mai. Numărul curselor petrolierelor a coborât cu 50%, iar cel al vrachierelor pentru cereale, cu 46%.