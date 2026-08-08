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Andras Baka, nominalizat de premierul Peter Magyar pentru funcția de președinte al Ungariei

Peter Magyar și Andras Baka

Peter Magyar și Andras Baka

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:08

Grupul parlamentar al partidului de guvernământ Tisza din Ungaria l-a nominalizat pe Andras Baka, fost preşedinte al Curţii Supreme, pentru funcţia de preşedinte al ţării.

Baka ar urma să fie ales marţi de Parlamentul de la Budapesta în funcţia de şef al statului, una în mare parte ceremonială. Nominalizarea este privită drept un gest simbolic al premierului Peter Magyar, care încearcă să înlăture din poziţiile-cheie persoane asociate cu administraţia fostului premier Viktor Orban.

Baka, favoritul pentru alegerea de marți din Parlament

Peter Magyar susţine că a primit un mandat puternic din partea alegătorilor pentru a promova aceste schimbări, notează agenţia britanică.

În Ungaria, preşedintele este ales de Parlament pentru un mandat de cinci ani, fără vot direct din partea populaţiei.

Alegerea unui nou şef al statului intervine după ce Parlamentul a adoptat un amendament constituţional care prevede încetarea mandatului actualului preşedinte, Tamas Sulyok.

Modificarea, promovată de noua majoritate parlamentară condusă de Peter Magyar, face parte dintr-un demers mai amplu de restructurare a instituţiilor de stat după perioada guvernării conduse de Viktor Orban.

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