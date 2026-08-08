Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Andras Baka, nominalizat de premierul Peter Magyar pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar și Andras Baka
Grupul parlamentar al partidului de guvernământ Tisza din Ungaria l-a nominalizat pe Andras Baka, fost preşedinte al Curţii Supreme, pentru funcţia de preşedinte al ţării.
Citește și
- 16:06Premierul Bulgariei anunță mobilizarea trupelor la granița cu România
- 12:21Cod roșu de incendii în Valencia. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania să evite zonele afectate
- 10:42Serviciile americane avertizează că Rusia ar putea testa NATO până în 2029. Un stat aliat ar putea fi atacat în curând
- 09:57Șase survolări cu drone deasupra unei baze militare din Germania. Poliția suspectează o operațiune de spionaj
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News