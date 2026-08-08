Crima care a îngrozit Bulgaria. Un bărbat a fost bătut timp de peste o oră, iar atacul a fost filmat. Cinci adolescenți, acuzați

Cinci adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani au fost arestați preventiv după moartea unui bărbat în Plovdiv, Bulgaria. Victima, Georgi Kuzev, avea 37 de ani și era din localitatea Krichim. Agresiunea ar fi avut loc pe 4 august, după ce bărbatul a fost atras la o întâlnire prin intermediul unui profil fals. Tribunalul Districtual din Plovdiv a dispus arestarea preventivă a celor trei băieți și două fete cercetați în acest dosar.
Victima ar fi fost atrasă printr-un profil fals
Potrivit procurorilor, o fată de 17 ani din grup ar fi folosit un profil fals pe o rețea de socializare și s-ar fi prezentat drept o adolescentă de 15 ani. Aceasta ar fi stabilit o întâlnire cu Georgi Kuzev pe Dealul Tineretului din Plovdiv. Anchetatorii susțin că bărbatul nu și-ar fi ascuns vârsta și ar fi precizat în conversații că are 37 de ani. Tinerii ar fi considerat că se întâlnesc cu un presupus pedofil, însă scopul lor nu ar fi fost să anunțe poliția, ci să îl agreseze.
Atacul ar fi durat mai mult de o oră, iar victima ar fi fost supusă unor violențe repetate. Bărbatul a suferit coaste rupte, leziuni la nivelul organelor interne și un traumatism cranian grav. Unii dintre adolescenți ar fi filmat agresiunea și ar fi publicat imaginile pe rețelele sociale, iar înregistrările au fost recuperate de anchetatori. Grupul ar fi luat și 30 de euro de la victimă, bani pe care i-ar fi folosit ulterior pentru a cumpăra mâncare.
În ciuda rănilor grave, Georgi Kuzev a reușit să plece singur de la locul agresiunii. El a fost găsit la poalele dealului de mai mulți trecători, care au alertat serviciile de urgență. Bărbatul a fost transportat la spital cu leziuni grave la cap, fracturi multiple și răni interne. Victima a murit câteva ore mai târziu.
Acuzațiile aduse celor cinci adolescenți
Cei cinci adolescenți sunt acuzați de omor intenționat comis în complicitate, într-un mod deosebit de dureros pentru victimă și din motive huliganice și sexuale. Potrivit procurorilor, membrii grupului ar fi avut roluri diferite în timpul agresiunii. Unii ar fi lovit victima, în timp ce alții ar fi asistat și ar fi filmat întreaga scenă. Unul dintre băieți este acuzat că ar fi condus grupul și că ar fi strangulat victima.
Ședința în care s-a decis arestarea preventivă s-a desfășurat cu ușile închise, deoarece toți acuzații sunt minori. Judecătorul Petko Minev a apreciat că există suficiente probe pentru a presupune că cei cinci ar fi participat la faptă. Acesta a precizat că nu există dovezi potrivit cărora victima i-ar fi provocat pe adolescenți și a subliniat că bărbatul a fost atras la întâlnire. Instanța a considerat că nu există riscul ca tinerii să fugă, dar a apreciat că aceștia ar putea comite alte infracțiuni.
Inițial, anchetatorii au reținut aproximativ zece adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Ulterior, cei cinci considerați cei mai activi participanți au fost puși sub acuzare. Dacă vor fi găsiți vinovați, adolescenții care au peste 16 ani riscă pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare, iar cei mai mici de 16 ani riscă între 3 și 10 ani. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, cei cinci beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Rudele victimei resping acuzațiile
Georgi Kuzev lucra în agricultură și era descris de localnici drept un om muncitor și neconflictual. Rudele sale resping afirmațiile potrivit cărora bărbatul ar fi fost implicat în fapte îndreptate împotriva minorilor. Un văr al victimei a declarat că aceasta era o persoană retrasă, care spera să își întemeieze o familie și care întâlnise frecvent pe internet profiluri false ce îi cereau bani. Procurorii au precizat că Georgi Kuzev nu fusese condamnat sau anchetat pentru vreo infracțiune și că își comunicase vârsta reală în discuțiile online.
Locuitorii din Krichim au organizat un moment de reculegere în memoria bărbatului. Oamenii au aprins lumânări în fața locuinței sale. Ei au depus și flori în amintirea victimei. Ancheta continuă pentru stabilirea rolului avut de fiecare dintre adolescenții implicați.