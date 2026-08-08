Crima care a îngrozit Bulgaria. Un bărbat a fost bătut timp de peste o oră, iar atacul a fost filmat. Cinci adolescenți, acuzați

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 08:42

Cinci adolescenți cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani au fost arestați preventiv după moartea unui bărbat în Plovdiv, Bulgaria. Victima, Georgi Kuzev, avea 37 de ani și era din localitatea Krichim. Agresiunea ar fi avut loc pe 4 august, după ce bărbatul a fost atras la o întâlnire prin intermediul unui profil fals. Tribunalul Districtual din Plovdiv a dispus arestarea preventivă a celor trei băieți și două fete cercetați în acest dosar.

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