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Economie· 1 min citire
Măsuri de urgență la Centrala nucleară Kozlodui. Dunărea a atins minime istorice și în Bulgaria
Imagine aeriană din zona Kozlodui
Nivelul Dunării rămâne extrem de scăzut pe sectorul bulgar, iar situația afectează navigația, transportul fluvial și funcționarea centralei nucleare de la Kozlodui. Autoritățile din țara vecină au activat măsuri speciale de siguranță, în timp ce experții avertizează că perioada critică este spre sfârșitul lunii august.
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