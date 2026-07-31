Risc de blackout în România, din cauza caniculei. Dunărea se apropie de un minim istoric

Publicat 31 iul. 2026, 16:33 Sursă Realitate Plus

Există risc de blackout în România, din cauza scăderii dramatice a debitului Dunării. Din acest motiv, Reactorul 1 de la Cernavodă rămâne oprit, iar Reactorul 2 funcționează în continuare, însă, în funcție de evoluția debitului fluviului, există o posibilitate semnificativă ca și acesta să fie oprit. În plus, sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier livrează doar un sfert din energia pe care ar putea să o producă în condiții normale. În această situație, România este nevoită să importe cantități tot mai mari de energie.

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