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Economie· 1 min citire

Risc de blackout în România, din cauza caniculei. Dunărea se apropie de un minim istoric

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 16:33
SursăRealitate Plus

Există risc de blackout în România, din cauza scăderii dramatice a debitului Dunării. Din acest motiv, Reactorul 1 de la Cernavodă rămâne oprit, iar Reactorul 2 funcționează în continuare, însă, în funcție de evoluția debitului fluviului, există o posibilitate semnificativă ca și acesta să fie oprit. În plus, sistemul hidroenergetic de la Porțile de Fier livrează doar un sfert din energia pe care ar putea să o producă în condiții normale. În această situație, România este nevoită să importe cantități tot mai mari de energie.

La intrarea în țară, debitul Dunării a scăzut la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă.

Odată cu nivelul critic al fluviului, crește și presiunea asupra sistemului energetic. Reactorul 1 de la Cernavodă este oprit, iar Reactorul 2 funcționează doar după o nouă evaluare a specialiștilor, care au stabilit că sunt îndeplinite condițiile de siguranță. Dacă debitul va continua să scadă, și acesta ar putea fi oprit.

În acest scenariu, România ar pierde întreaga producție de energie nucleară de la Cernavodă, care acoperă aproape 20% din consumul național. Țara ar fi nevoită să importe cantități importante de energie, într-o perioadă în care consumul este deja ridicat din cauza caniculei.

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