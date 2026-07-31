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Economie· 2 min citire
Luis Lazarus: „Acciza dinamică este o scumpire mascată la pompă!”
Publicat31 iul. 2026, 09:45
Actualizat31 iul. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Luis Lazarus este de părere că acciza dinamică, adică noua lege prin care va fi calculat prețul la pompă, este, de fapt, o scumpire mascată a carburanților.
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