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Economie· 2 min citire

Luis Lazarus: „Acciza dinamică este o scumpire mascată la pompă!”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 09:45
Actualizat31 iul. 2026, 09:46
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus este de părere că acciza dinamică, adică noua lege prin care va fi calculat prețul la pompă, este, de fapt, o scumpire mascată a carburanților.

În exclusivitate la REALITATEA PLUS, Luis Lazarus a spus că reducerea promisă de premierul demis Ilie Bolojan este nesemnificativă, în timp ce prețurile la pompă au crescut deja cu mult mai mult, astfel că șoferii vor ajunge să plătească mai mult pentru benzină și motorină.

Luis Lazarus: „Șoferii vor plăti mai mult pentru combustibil!”

„Acum acciza asta dinamică, spun ei că o să fie o mărire, care de fapt e o micșorare de preț, între 5 și 25%.

Păi dacă acciza e undeva la 3 lei, acciza fixă astăzi, e undeva la 3 lei, aia e bază de referință. Dacă pun o acciză dinamică și încep să mă joc cu ea și spun aveți o reducere de 5%, 5% din 3 lei înseamnă 15 bani.

Deci dacă eu cumpăr 10 litri de motorină, înseamnă că eu am făcut marea economie de 1,5 lei.

Și tocmai ați arătat că la diferite benzinării, dar e generală treaba, s-a ajuns cu prețuri la 11 lei.

Păi stai puțin, tocmai ai spus că schimbi acciza, în esență că ne scazi prețul.

Și în 2-3 zile tu n-ai introdus acciza dinamică, dar prețul deja a explodat.

În final, la ce o să ne așteptăm? O să ne așteptăm că nu ne-a dat 15 bani sau 30 de bani, ci că ne-a luat încă 1 leu. Că deja ni l-a luat.

Pe litru.

De fapt e o mărire mascată până la urmă.”, a declarat europarlamentarul Luis Lazarus.

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