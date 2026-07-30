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Economie· 1 min citire
Unitatea 2 de la Cernavodă rămâne în funcțiune. Nuclearelectrica confirmă operarea în siguranță
Centrala energonucleară de la Cernavodă
Publicat30 iul. 2026, 12:25
Actualizat30 iul. 2026, 12:26
Nuclearelectrica anunță că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă rămâne conectată la Sistemul Energetic Național, în condiții de siguranță. Anunțul vine într-un moment în care oprirea ambelor grupuri, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, ar fi provocat un deficit energetic extrem de greu de acoperit, mai ales în orele de vârf de consum din timpul serii.
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