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Petrolul se scumpește cu 7%, după amenințările lui Trump la adresa Iranului

Petrol

Petrol

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iul. 2026, 21:29

Petrolul s-a scumpit puternic miercuri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor răspunde „cu forță” unui presupus atac-surpriză al Iranului asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, relatează CNBC.

Cotația petrolului Brent, referința internațională, a crescut cu 7,2%, până la 90,12 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 6,6%, la 84,46 dolari pe baril.

Trump a transmis că Iranul „va primi o lovitură dură”, după ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice ar fi lansat rachete balistice asupra unor forțe americane. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că rachetele au fost interceptate cu succes. Iranul ar fi vizat o bază militară americană din Iordania.

Tensiunile au fost alimentate și de atacuri revendicate de miliții susținute de Iran în Irak, care ar fi folosit drone împotriva unor instalații petroliere din Arabia Saudită. Forțele americane și saudite ar fi răspuns prin lovituri comune asupra acestora.

În același timp, rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Iranului, au anunțat că au atacat infrastructura unui oleoduct saudit care transportă țiței către terminalul de export Yanbu, la Marea Roșie.

Revin temerile privind aprovizionarea

Noile evoluții au pus capăt speranțelor privind o detensionare rapidă a conflictului, care contribuiseră la scăderea cotațiilor petrolului la începutul săptămânii.

Investitorii se tem că Iranul și grupările aliate ar putea perturba traficul maritim prin Strâmtoarea Hormuz și sudul Mării Roșii, două rute esențiale pentru exporturile mondiale de petrol.

Analiștii avertizează că o eventuală reducere a fluxurilor de țiței și înăsprirea condițiilor de pe piața energetică globală ar putea împinge prețurile petrolului spre noi maxime în perioada următoare.

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