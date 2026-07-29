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Extern· 2 min citire
Petrolul se scumpește cu 7%, după amenințările lui Trump la adresa Iranului
Petrol
Petrolul s-a scumpit puternic miercuri, după ce președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor răspunde „cu forță” unui presupus atac-surpriză al Iranului asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, relatează CNBC.
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