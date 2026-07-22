Sorin Grindeanu rupe tăcerea despre anularea alegerilor. „În acest moment nu există explicații valide”. Ce spune despre fosta coaliție și influențele externe

Publicat 22 iul. 2026, 22:48 Sursă Realitatea PLUS

Invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a răspuns la mai multe întrebări legate de anularea alegerilor, perioada în care partidul a făcut parte din fosta coaliție de guvernare și acuzațiile privind eventuale influențe externe asupra deciziilor politice.

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