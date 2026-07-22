Documentul care scoate la iveală aroganța lui Pîslaru. Declarațiile ministrului, contrazise de sindicaliști

Publicat 22 iul. 2026, 15:11 Sursă Realitatea PLUS

Viorel Hușanu îl acuză pe ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, că a refuzat dialogul cu sindicatele și că a gestionat în afara legii procedurile privind noua Lege a salarizării. Reacția vine după ce Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea procedurii, conform Realitatea PLUS.

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