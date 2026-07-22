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Politica· 1 min citire

Documentul care scoate la iveală aroganța lui Pîslaru. Declarațiile ministrului, contrazise de sindicaliști

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 15:11
SursăRealitatea PLUS

Viorel Hușanu îl acuză pe ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, că a refuzat dialogul cu sindicatele și că a gestionat în afara legii procedurile privind noua Lege a salarizării. Reacția vine după ce Federația Sanitas a obținut în instanță suspendarea procedurii, conform Realitatea PLUS.

Liderul sindical susține că există documente oficiale care arată că Ministerul Muncii nu a respectat regulile legale în timpul pregătirii proiectului. În opinia sa, decizia instanței confirmă atât lipsa consultărilor reale, cât și problemele din modul în care a fost pregătită legea.

Viorel Hușanu îl acuză pe Dragoș Pîslaru

„Pe lângă numeroase declarații apărute în spațiul public, există și documente oficiale care arată clar că decizia instanței de ieri, prin care Federația Sanitas a câștigat de cauză, demonstrează că ministrul Dragoș Pîslaru a acționat în afara cadrului legal pe care, de altfel, și-ar dori să-l mențină și în continuare”, a transmis Viorel Hușanu.

Acesta consideră că hotărârea judecătorească arată că sindicatele nu au fost ascultate și că procedurile privind Legea salarizării nu au fost respectate.

Critici după reacția ministrului Muncii

Dragoș Pîslaru a criticat modul în care instanța a luat decizia și a lăsat să se înțeleagă că aceasta ar avea o miză politică. Viorel Hușanu contestă această poziție și spune că ministrul ar trebui să respecte hotărârea și să reia discuțiile cu reprezentanții angajaților.

Conflictul dintre Ministerul Muncii și sindicate continuă, în timp ce procedura privind noua Lege a salarizării rămâne suspendată în urma deciziei instanței.

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