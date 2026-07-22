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Politica· 1 min citire
Dragoș Pîslaru preferă scandalul în locul soluțiilor. Ministrul ironizează decizia instanței: „Remarcăm un record de viteză al juriștilor”
Dragoș Pîslaru
Publicat22 iul. 2026, 11:36
SursăRealitatea PLUS
Dragoș Pîslaru e preocupat mai mult să se certe în loc să rezolve alte probleme de actualitate. „Curtea de Apel București a decis, într-o singură zi, că un text referitor la salarizare este interzis”, a declarat Ministrul fondurilor europene, potrivit Realitatea PLUS.
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