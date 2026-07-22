Mihai Fifor, îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Calcă în picioare decizia instanței și regulile statului de drept”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 09:46

Senatorul PSD Mihai Fifor îi acuză pe Ilie Bolojan și pe liderii PNL și USR că ignoră o decizie a Curții de Apel București privind noua Lege a salarizării. Social-democratul spune că hotărârea instanței trebuie respectată imediat, chiar dacă Ministerul Muncii o poate ataca prin recurs.

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