Mihai Fifor, îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Calcă în picioare decizia instanței și regulile statului de drept”

Senatorul PSD Mihai Fifor îi acuză pe Ilie Bolojan și pe liderii PNL și USR că ignoră o decizie a Curții de Apel București privind noua Lege a salarizării. Social-democratul spune că hotărârea instanței trebuie respectată imediat, chiar dacă Ministerul Muncii o poate ataca prin recurs.
Fifor îl critică în special pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, care a anunțat că discuțiile privind reforma salarizării vor continua. Senatorul PSD consideră că această poziție arată un dublu standard față de justiție.
Fifor acuză Guvernul că ignoră decizia instanței
Curtea de Apel București a decis suspendarea procedurii privind proiectul noii Legi a salarizării unitare. Mihai Fifor susține că hotărârea este executorie și trebuie aplicată până când o instanță superioară va decide altceva.
„Ieri, Curtea de Apel București a dispus suspendarea procedurii privind proiectul noii legi a salarizării unitare. O hotărâre executorie, care poate fi atacată cu recurs, dar care produce efecte de îndată”, a transmis senatorul PSD.
Acesta spune că Guvernul are dreptul să conteste hotărârea, dar nu să continue procedura ca și cum decizia instanței nu ar exista.
Atac la adresa ministrului Dragoș Pîslaru
Mihai Fifor îl acuză pe ministrul interimar al Muncii că a ironizat hotărârea instanței și că a pus sub semnul întrebării rapiditatea cu care a fost judecat cazul.
„Nu și pentru Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Muncii. Care, cu maxim tupeu, în loc să spună că Guvernul va respecta hotărârea și va folosi căile legale de atac, iese public și anunță că ministerul va continua consultările. Mai mult, ironizează decizia instanței și aruncă insinuări la adresa sistemului judiciar, vorbind despre un „record de viteză” și concluzionând batjocoritor: „A cântat iar ciocârLia.””, a scris Fifor.
Senatorul PSD susține că o decizie executorie nu poate fi tratată ca o simplă recomandare. În opinia sa, singura cale legală aflată la dispoziția Ministerului Muncii este recursul.
„Într-un stat de drept, o hotărâre judecătorească executorie nu este o recomandare și nici un obstacol politic pe care îl ocolești prin artificii procedurale. Se respectă. Punct”, a transmis acesta.
Fifor cere explicații despre proiectul Legii salarizării
Social-democratul contestă și explicațiile potrivit cărora Ministerul Muncii ar fi desfășurat doar activități tehnice, fără să pregătească propriu-zis un proiect de lege. El întreabă de ce a fost publicat un proiect complet și de ce au fost organizate întâlniri cu sindicatele și ceilalți parteneri sociali.
„Atunci întrebarea este simplă: ce a suspendat Curtea de Apel București? Dacă era vorba doar despre activități tehnice, de ce a fost publicat un proiect complet de lege? De ce au fost organizate consultări cu partenerii sociali? De ce ministerul vorbea despre reforma salarizării pe baza acestui proiect?”, a scris Mihai Fifor.
El susține că declarațiile ministrului sunt contradictorii, deoarece acesta spune că nu exista o procedură propriu-zisă, dar anunță că va continua activitățile vizate de hotărârea instanței.
Acuzații de dublu standard la adresa PNL și USR
Mihai Fifor afirmă că PNL și USR au apărat ani la rând independența justiției, dar critică acum o hotărâre care nu le este favorabilă. Senatorul spune că respectul pentru lege se vede mai ales atunci când o instanță pronunță o decizie neconvenabilă puterii.
„Adevăratul test al respectului pentru justiție nu este atunci când instanțele îți dau dreptate. Adevăratul test este atunci când pronunță o hotărâre care nu-ți convine. Atunci se vede cine crede cu adevărat în statul de drept și cine l-a folosit doar ca slogan politic”, a transmis senatorul PSD.
În final, Fifor i-a cerut lui Ilie Bolojan să respecte decizia instanței, Parlamentul și Constituția. El îl acuză pe premier că ignoră regulile democratice și continuă să conducă Guvernul deși a fost demis.