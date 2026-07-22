Atac devastator la adresa lui Bolojan. Marius Budăi: „Un premier demis care vrea să pară indispensabil”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iul. 2026, 09:29

Deputatul PSD Marius Budăi îl atacă dur pe Ilie Bolojan și îl acuză că se agață de funcția de prim-ministru, deși a fost demis. Social-democratul susține că Bolojan încearcă să dea vina pe Parlament pentru întârzierile proiectelor din PNRR, deși unele dintre acestea nu au fost încă trimise deputaților și senatorilor.

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