Atac devastator la adresa lui Bolojan. Marius Budăi: „Un premier demis care vrea să pară indispensabil”

Deputatul PSD Marius Budăi îl atacă dur pe Ilie Bolojan și îl acuză că se agață de funcția de prim-ministru, deși a fost demis. Social-democratul susține că Bolojan încearcă să dea vina pe Parlament pentru întârzierile proiectelor din PNRR, deși unele dintre acestea nu au fost încă trimise deputaților și senatorilor.
Budăi critică și PNL și USR, despre care spune că îl mențin pe Bolojan la conducerea Guvernului pentru a evita recunoașterea eșecului actualei coaliții.
Marius Budăi îl acuză pe Bolojan că se agață de funcție
Deputatul PSD susține că Ilie Bolojan nu mai are legitimitatea necesară pentru a conduce Guvernul și că principala sa preocupare este să rămână la putere.
„Domnul Bolojan, prizonier voluntar al unui fotoliu care nu mai este al dumnealui!
Există un tip de curaj politic și există disperarea de a nu pleca acasă. De luni de zile, domnul Ilie Bolojan a ales, fără nicio ezitare, a doua variantă”, a transmis Marius Budăi.
Acesta afirmă că Bolojan conduce în continuare Guvernul, deși este demis, și că încearcă să își prelungească mandatul prin diferite soluții politice.
Budăi: Parlamentul nu poate vota legi pe care nu le-a primit
Social-democratul critică acuzațiile potrivit cărora Parlamentul ar bloca proiectele importante pentru PNRR. El susține că două dintre legile invocate de Bolojan nu au ajuns încă în Parlament.
„Culmea cinismului: acuză Parlamentul de blocaj, în timp ce recunoaște, chiar el, că două dintre legile esențiale pentru PNRR nu au ajuns încă la niciuna din cele două Camere. Nu poți cere unei instituții să voteze proiecte pe care nu i le-ai trimis”, a scris deputatul PSD.
Budăi îl acuză pe Bolojan că încearcă să creeze impresia unei situații de urgență, pentru a se prezenta drept singurul om capabil să rezolve problemele țării.
Atacuri la adresa PNL și USR
Deputatul PSD susține că PNL îl lasă pe Bolojan să ia decizii importante privind proiecte de peste 4,5 miliarde de euro din PNRR, deși acesta nu mai are un mandat deplin.
Budăi critică și USR, despre care afirmă că acceptă sprijinul parlamentar al AUR atunci când acest lucru îi este favorabil, deși public respinge orice colaborare cu acest partid.
„PNL, partidul care se declară garantul stabilității, lasă un prim-ministru fără legitimitate deplină să decidă soarta a peste 4,5 miliarde de euro din PNRR, doar ca să nu recunoască public că aceste luni de coaliție PNL-USR s-au transformat, din nou, într-un eșec trăit de toată lumea, în afară de cei «responsabili»”, a transmis Marius Budăi.
PSD susține convocarea Parlamentului doar când există proiecte
Marius Budăi a apărat poziția liderului PSD, Sorin Grindeanu, privind convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. El spune că deputații și senatorii pot fi chemați la lucru atunci când proiectele sunt finalizate și pot fi votate.
„Sorin Grindeanu a spus, de fiecare dată, exact ce trebuia spus: sesiunea extraordinară se convoacă atunci când există ce să se voteze - nu atunci când un prim-ministru demis are nevoie de un decor de urgență națională ca să pară indispensabil”, a afirmat Budăi.
Deputatul PSD susține că disputele politice sunt plătite de români prin prețuri mai mari, scăderea consumului și blocarea investițiilor publice. El îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să rămână în funcție, în loc să își asume situația politică.