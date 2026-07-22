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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Partidele auto-proclamate „pro-europene” au reușit să ducă România pe ultimele locuri pe continent la toți indicatorii europeni”
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR)
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că, după două decenii în care partidele aflate la guvernare au promis digitalizarea ca soluție pentru toate problemele României, rezultatele sunt vizibile în eșecurile sistemelor publice și în nivelul scăzut al competențelor digitale ale tinerilor.
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