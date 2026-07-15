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Politica· 2 min citire
CCR decide azi dacă Bolojan și-a depășit atribuțiile în cazul programului SAFE
Curtea Constitutionala a României
Publicat15 iul. 2026, 10:53
Actualizat15 iul. 2026, 10:54
SursăRealitate Plus
Ședință crucială pentru banii din programul SAFE! Judecătorii CCR se reunesc chiar la această oră ca să tranșeze conflictul juridic între Guvern și Parlament, la sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.
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