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Politica· 1 min citire

Luis Lazarus acuză: „Industria românească, pusă pe butuci de deciziile politicienilor”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 08:15
Actualizat15 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

Luis Lazarus a vorbit în Parlamentul European despre problemele industriei românești și despre fabricile care trec prin perioade grele. El a atras atenția că deciziile haotice ale guvernului Bolojan afectează producția și viitorul industriei din țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.

„România este o țară bogată. România avea gaze, România avea combinate. Și am să vă citesc aici cinci orașe: Slobozia, Piatra Neamț, Bacău, Turnu Măgurele și Făgăraș. Toate aceste cinci orașe au avut combinate care produceau îngrășăminte.

Știți ce s-a întâmplat cu aceste cinci combinate? Sunt toate închise. Aparțineau unui singur om. Se numește Ioan Niculae. Nu mai are niciun interes. Astăzi, după ce i-au închis combinatele, l-au băgat în pușcărie. Poate că n-ar fi rău ca, pe lângă domnii care își fac lobby astăzi în comisia noastră, să chemați și pe cineva care a fost pățit cu toate aceste lucruri, să vă explice de ce România, care are gaze și care avea atâtea combinate, nu a fost lăsată să producă, până la urmă, îngrășăminte chimice. Și după aceea să vă întrebați la nivel european de ce suntem în situația în care suntem și de ce avem acest preț la îngrășăminte”, a declarat Lazarus.

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