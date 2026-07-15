Luis Lazarus acuză: „Industria românească, pusă pe butuci de deciziile politicienilor”

Publicat 15 iul. 2026, 08:15 Actualizat 15 iul. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Luis Lazarus a vorbit în Parlamentul European despre problemele industriei românești și despre fabricile care trec prin perioade grele. El a atras atenția că deciziile haotice ale guvernului Bolojan afectează producția și viitorul industriei din țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.

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