Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Luis Lazarus acuză: „Industria românească, pusă pe butuci de deciziile politicienilor”
Publicat15 iul. 2026, 08:15
Actualizat15 iul. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
Luis Lazarus a vorbit în Parlamentul European despre problemele industriei românești și despre fabricile care trec prin perioade grele. El a atras atenția că deciziile haotice ale guvernului Bolojan afectează producția și viitorul industriei din țara noastră, potrivit Realitatea PLUS.
Citește și
- 10:02CCR decide azi dacă Bolojan și-a depășit atribuțiile în cazul programului SAFE
- 10:01Marius Budăi l-a pus la zid pe Ilie Bolojan după un an de mandat: „Mitul salvatorului s-a prăbușit. Românii trăiesc tot mai greu”
- 09:59Nicușor Dan participă la o întâlnire tehnică pentru Codul Urbanismului. România riscă să piardă un miliard de euro din PNRR
- 08:03Petre Lăzăroiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Dădea contracte cu dedicație la Oradea”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News