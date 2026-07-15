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Politica· 1 min citire
Dan Dungaciu explică strategia lui Nicușor Dan: este principalul adversar al anticipatelor și își dorește încă un mandat
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a spus, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, că Nicușor Dan vrea al doilea mandat, iar acesta este și motivul pentru care nu acceptă alegerile anticipate. Mai exact, interesul președintelui este să mențină ideea că AUR ar fi un partid nefrecventabil, pentru a construi un scenariu de tipul Iliescu - Vadim, de la alegerile prezidențialele din anul 2000.
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