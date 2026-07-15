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Politica· 2 min citire
Petre Lăzăroiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Dădea contracte cu dedicație la Oradea”
Publicat15 iul. 2026, 08:03
Actualizat15 iul. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS
Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, a spus, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, că Ilie Bolojan vrea să rămână la putere ca să nu se afle despre contractele cu dedicație pe care le dădea când era primar la Oradea. În același timp, Tudorel Toader a explicat că România poate organiza alegeri anticipate fără schimbarea legii electorale.
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