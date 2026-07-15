Petre Lăzăroiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Dădea contracte cu dedicație la Oradea”

Publicat 15 iul. 2026, 08:03 Actualizat 15 iul. 2026, 08:20 Sursă Realitatea PLUS

Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, a spus, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, că Ilie Bolojan vrea să rămână la putere ca să nu se afle despre contractele cu dedicație pe care le dădea când era primar la Oradea. În același timp, Tudorel Toader a explicat că România poate organiza alegeri anticipate fără schimbarea legii electorale.

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