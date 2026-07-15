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Politica· 2 min citire

Petre Lăzăroiu, atac dur la Ilie Bolojan: „Dădea contracte cu dedicație la Oradea”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iul. 2026, 08:03
Actualizat15 iul. 2026, 08:20
SursăRealitatea PLUS

Fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu, a spus, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, că Ilie Bolojan vrea să rămână la putere ca să nu se afle despre contractele cu dedicație pe care le dădea când era primar la Oradea. În același timp, Tudorel Toader a explicat că România poate organiza alegeri anticipate fără schimbarea legii electorale.

Explicațiile judecătorului vin după ce șeful Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a spus că actualul calendar electoral a fost conceput pentru alegeri organizate la termen și nu poate fi aplicat în cazul unui scrutin anticipat.

Lăzăroiu, atac dur la adresa lui Bolojan: „Forțează Parlamentul să voteze legi!”

„Bolojan se află într-o continuă stare de infracționalitate. O spun de multă vreme. El practic forțează Parlamentul să voteze legi acum pe care el de un an de zile nu le-a trimis Parlamentului. Deci practic el face o presiune asupra Parlamentului ca să-i voteze niște legi. Ia spuneți-mi și mie, voi, procurorii, ce faceți? Pentru că lucrurile sunt foarte clare. Sunt foarte clare. El este la mai multe... nu le-a dezvăluit încă presa câte are. Câte are în urmă de la Oradea, câte are pe traseu, câte a făcut acum... contracte și așa mai departe, date cu dedicație, o mie și una de lucruri. Nu zice nimeni nimic? Și să nu spuneți că serviciile nu știu lucrurile astea. Știu foarte bine ce se întâmplă în țară. Dar probabil că n-au primit încă undă verde de la Bruxelles”, a declarat Lăzăroiu.

„Am auzit și eu că se tot plâng că ar vrea să facă alegeri, dar n-au lege. Nu-i adevărat. Alegerile anticipate se pot face după legea pe care... electorală care există, care este în vigoare la această dată. Deci nu este nicio diferență între alegerile generale obișnuite, la termen, și alegerile... astea... anticipate. Pentru că se fac după aceeași lege, cu aceleași... aceleași probleme. Problemă... o problemă va fi că... calendarul electoral trebuie stabilit prin hotărâre de Guvern. Or, Guvernul acesta nu prea mai are posibilitatea să adopte hotărâri, dar în situații excepționale ar putea să facă acest lucru”, a spus, la rândul său, Augustin Zegrean.

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