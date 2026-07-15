Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Dan Dungaciu explică strategia lui Nicușor Dan: este principalul adversar al anticipatelor și își dorește încă un mandat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 07:28

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a spus, în exclusivitate, la REALITATEA PLUS, că Nicușor Dan vrea al doilea mandat, iar acesta este și motivul pentru care nu acceptă alegerile anticipate. Mai exact, interesul președintelui este să mențină ideea că AUR ar fi un partid nefrecventabil, pentru a construi un scenariu de tipul Iliescu - Vadim, de la alegerile prezidențialele din anul 2000.

În intervenția sa, Dan Dungaciu a explicat că Nicușor Dan, precum și alte două parte, dunt principalii adversari au scenariului alegerilor anticipate, de teama unui rezultat nefavorabil.

În acest context, președinetele dorește să contruiască un scenariu polarizat, cu AUR în rolul unei amenițări pe scena poltiică, pentru a controla competițșia electorală.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dan dungaciuaurnicusor danalegeri anticipate

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe